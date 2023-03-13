想當殺手！男開價150萬「替人暗殺」反被抓　搜出詭異老人面具

▲FBI執法人員查獲的槍械。（圖／翻攝自美國司法部網站，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國緬因州41歲男子科西亞克（Hyunkook Korsiak）想當一名職業殺手，開價5萬美元（約新台幣150萬元）替人執行暗殺商人的任務，但他萬萬沒想到這就是聯邦調查局（FBI）的釣魚執法，於8日落網。當局搜出大量武器，包括多把槍枝及數百發子彈等，還有一個老人臉孔的乳膠面具。

綜合CBS News、WMTW報導，科西亞克多年前就有犯罪前科，曾在州監獄服刑2年多，到了2018年因槍枝竊盜被判關52個月，並於2021年11月獲釋。依據美國聯邦監獄局攔截通訊紀錄，得知科西亞克想當殺手賺錢，因此通報FBI。

FBI探員知情之後，在2022年8月假扮成跨國犯罪組織成員接近科西亞克，提出殺害一名曼哈頓商人的要求（現實中並無這名商人），科西亞克以5萬美元的費用答應接下。今年1月起，臥底探員與科西亞克多次碰面謀劃暗殺細節，最終敲定3月8日執行暗殺。

▲科西亞克要求探員提供乳膠面具等物品進行偽裝。（圖／翻攝自美國司法部網站）

不過就在8日晚間，科西亞克就被FBI逮捕，身上與他的車輛上搜出大量武器，包括兩支AR-15步槍、兩把9毫米口徑手槍、防彈背心、步槍瞄準鏡、大容量彈匣、數百發子彈、乳膠手套，以及一個老人樣貌的乳膠面具。

這些物品全是科西亞克事前告知臥底探員會使用到的東西，依據計畫，他在任務成功後將穿上警察制服逃逸，因此要求探員提供警察制服與乳膠面具等，其中乳膠面具是為了進行偽裝，避免被臉部辨識系統認出。

科西亞克被指控觸犯一項受僱殺人罪及一項非法持有武器罪。一旦兩項罪名成立，最高面臨25年刑期。