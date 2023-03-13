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美政府出手了！確保矽谷銀行客戶存款安全　阻金融風暴擴大

▲矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）。（圖／路透）

▲SVB金融危機引發市場恐慌，美國政府出手穩住局面。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國矽谷銀行（SVB）發生擠兌引發破產危機，金融風暴衝擊美股，美國官員周末出面滅火，保證銀行客戶今（13日）起都能取得存款，聯邦政府也宣布採取行動，保障客戶存款並阻止SVB倒閉可能擴大引起的任何金融風暴。

路透社報導，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）、聯準會（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）以及美國聯邦存款保險公司（FDIC）主席葛洛文柏格（Martin Gruenberg）於12日晚間指出，FDIC與Fed在跟總統拜登協商後，已經通過FDIC對SVB的解決方案。

聲明強調，解決方案不會對任何一個美國納稅人造成損失，所有客戶存款都會獲得保障。

聲明表示，當局採取果斷行動加強大眾對美國銀行系統的信心，保護美國經濟，這次採取的方案會確保美國銀行系統維持其扮演的重要角色，包括保護客戶存款、提供屋主和企業主信貸的管道，刺激和維持經濟成長。

SVB此前為全美第16大銀行，主要業務為提供新創公司貸款。美國政府決定採取相關行動，包括關閉其對手銀行「Signature Bank」，同樣會提供該銀行客戶類似的保障，確保即便是未投保的存款也會自13日起供全數領回。Fed還將為符合條件的金融機構提供額外貸款，以防止13日發生類似的銀行擠兌情形。

美股歷經上周下半的震盪，此則聲明一出，標普500指數期貨已上漲1.4％。

美國財政部高層指出，此舉並非要為SVB提供紓困，而是確保客戶的權益和存款都獲得保障。官員表示SVB所有的股票和債券持有人都將被清空。

官員接著表示，拜登政府將與國會以及金融監管機構合作，考慮進一步採取行動強化整個金融體系。他說美國經濟仍然良好，而政府會繼續採取措施確保強勁的金融體系能夠維持。

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