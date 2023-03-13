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台東童軍會三五童軍節慶祝大會　邀香港夥伴與會展現多元交流

▲台東童軍會三五童軍節慶祝大會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東童軍會三五童軍節慶祝大會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣童軍會日前移師國立成功商水舉辦112年三五童軍節聯團慶祝大會，計有新生、東海，都蘭、卑南、豐田、瑞源、桃源及新港等國中，及馬蘭、東海、萬安、三民、德高等國小與日光寺佛光及普悠瑪複式社區團參加，參與學校熱烈，師生達300人。

縣長饒慶鈴表示，會中除表揚吳兆棠博士獎學金、服務員獎章及優秀童軍之外，特別頒發績優團領導人獎，其中普悠瑪複式童軍團林怡慧夥伴目前就讀台灣師大公領系一年級，晉級為國花級童軍，是台東縣歷年來第2位國花級童軍。

教育處表示，今年慶祝大會在普悠瑪團寇繩中團長的介紹下，特別邀請加拿大華人童軍領袖協會黃志雄團長、錢炳權團長及來自香港世界童軍組織顧問李燿洪團長，到台東參與盛會。另外日光寺佛光團慧利法師來自剛果共和國，並代表領取112年績優童軍團榮譽，象徵著台東童軍具有的多元交流教育機會。

成功商水邱申寶琪校長歡迎大家到成功體驗不同的海岸線師生熱情，這也是該校近年來參與過的大型童軍活動。童軍會常務理事陳瑞雍校長說，該會分別於106年在公東高工、107年台東高商，108年台東大學舉行全縣大露營，109年因疫情停辦，110年恢復在台東專科學校，111年關山工商，112年終於到成功商水，將縣內5大高職學校循環一遍，謝謝高中職學校熱情招待。

童軍會總幹事洪文政校長指出，台東縣在疫情期間，童軍人數增長率全國最高，相信接下來在更多場合，看見童軍運動與童軍教育的推動成果，也讓人看見，童軍人面對風雨挑戰時，經由平常的精實訓練，更能看見童軍人的品格力。

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