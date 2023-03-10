　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南科技救災新里程　南消七大隊建置無人機救災圖資

▲台南市消防局第七大隊針對轄內危險水域等災害熱點，預先勘查並進行航線規劃，建置無人機救災圖資，可於災害發生時，供無人機飛手即時運用並實施搜索任務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊針對轄內危險水域等災害熱點，預先勘查並進行航線規劃，建置無人機救災圖資，可於災害發生時，供無人機飛手即時運用並實施搜索任務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

無人機在消防領域的運用日漸廣泛，為提升飛航安全及搜救能量，台南市消防局第七大隊針對轄內危險水域等災害熱點，預先勘查並進行航線規劃，建置無人機救災圖資，可於災害發生時，供無人機飛手即時運用並實施搜索任務，以達有效且安全的飛行搜索任務。

▲台南市消防局第七大隊針對轄內危險水域等災害熱點，預先勘查並進行航線規劃，建置無人機救災圖資，可於災害發生時，供無人機飛手即時運用並實施搜索任務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊指出，轄內南區南萣橋二仁溪流域，近2年已發生數起落水案件，耗費諸多搜救人力進行水面、岸邊搜索，費時費力；為提升消防人員搜救效率，特別召集飛手現地會勘，建置無人機救災圖資，並至現場實際進行演練對照，結果發現透過預先建置之救災圖資執行「任務航線」飛行，於空勘軌跡多樣性、視野畫面流暢度、無人機電池耐久力，均優於「手動飛行」操作，大大提高救災效率。

▲台南市消防局第七大隊針對轄內危險水域等災害熱點，預先勘查並進行航線規劃，建置無人機救災圖資，可於災害發生時，供無人機飛手即時運用並實施搜索任務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊大隊長石家源表示，科技日益進步，消防人員救災方式已由平面提升至立體救災模式；無人機之運用可協助現場指揮官迅速掌握災害狀況，進而提高救災效率和保障人員安全。除了危險水域外，未來也將針對轄內其他易生災害熱點，建置無人機救災圖資，強化消防科技救災效能。

▲台南市消防局第七大隊針對轄內危險水域等災害熱點，預先勘查並進行航線規劃，建置無人機救災圖資，可於災害發生時，供無人機飛手即時運用並實施搜索任務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，無人機是科技救災重要的一環，消防局將持續精進科技救災模式，擴大無人機應用層面，貫徹市長黃偉哲將台南打造成「智慧城市」的目標，守護台南市民生命財產安全。

ET快訊
「對義大利一定更不敢用！」台南Josh曝慘敗1問題：到底為什
快訊／林書豪「發燒脫水」無法出賽！　和林志傑夢幻對決落空
奪命影像曝！　義守男大生「遭貨車逆撞」慘死
中國隊「2大驚奇」可嘴一輩子！　鄉民炸鍋
畫面曝！　板橋女被電梯「攔腰夾15分鐘」慘死
中華隊今拚開胡！　最新賠率出爐
慈濟大學也要合併！　教部證實：審議中
快訊／失聯上兵仍未尋獲　軍方點出「他有這問題」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南科技救災新里程　南消七大隊建置無人機救災圖資

台南新營連日異味禍首逮到了　雞場及農田送驗確認後開罰

新北年度透水保水設施抽查　逾期未改善最高罰10萬元

新北三峽綠茶季3／18登場　台北大學校園品茶野餐

蘆洲核心改造計畫新亮點　湧蓮寺公益大樓動土典禮

日本控看過來！　COZZI Blu和逸飯店桃園館「京阪料理集」開跑

菁英召集令！　桃園首推ESG永續菁英團隊計畫3／14舉辦說明會　

學員人數越來越多　桃園區112年長青學苑開課學員逾2300人

白殼雞蛋每台斤70元一早就賣完　桃園關注雞蛋價格防止哄抬

因應高齡社會安全　香格里拉護理之家攜手南消辦自主防災演練

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

女生玩特效一秒變公主　男友超壞錄下第二視角

竹聯幫元老董桂均告別式　千名黑衣人+3億超跑送行

別人缺蛋他1日撿百顆雞蛋！　彰化寵雞男：撿到懷疑人生

萌妹偷拿草莓大咬一口 　酸到皺眉還想吃媽笑翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

台南科技救災新里程　南消七大隊建置無人機救災圖資

台南新營連日異味禍首逮到了　雞場及農田送驗確認後開罰

新北年度透水保水設施抽查　逾期未改善最高罰10萬元

新北三峽綠茶季3／18登場　台北大學校園品茶野餐

蘆洲核心改造計畫新亮點　湧蓮寺公益大樓動土典禮

日本控看過來！　COZZI Blu和逸飯店桃園館「京阪料理集」開跑

菁英召集令！　桃園首推ESG永續菁英團隊計畫3／14舉辦說明會　

學員人數越來越多　桃園區112年長青學苑開課學員逾2300人

白殼雞蛋每台斤70元一早就賣完　桃園關注雞蛋價格防止哄抬

因應高齡社會安全　香格里拉護理之家攜手南消辦自主防災演練

白俄羅斯總統盧卡申科簽署法案　叛國官員軍人可處死

最美「做工的人」！八大轉職建築工地　她成豪宅指定「鐵娘子」

首爾最新5玩法！逛新開百貨、體驗人生四連拍　憑1卡免費玩200景點

聯手女友妹騙學妹3P！誆「讓嬰靈以為我是他爸」　性侵還拍7淫片

雲林縣議長涉貪！張麗善出面回應了：盼檢調勿枉勿縱

郭侯爭鋒　王鴻薇曝總統人選黨內聲音：話不需要講這麼絕

笑到併軌！輕鬆小品攜手漫才表演團體達康.come　帶你FUN輕鬆

台中24歲女喝嗨慘了！豪氣送友回埔里　20mins後撞橋墩5人進醫院

林襄被嗆「難怪孫生要跟妳分手」！15秒狂晃片被挖…她不客氣回擊了

鴨蛋今每台斤漲3元　陳吉仲稱「正常」：反映飼料成本、加工需求

巷口被叭不爽！騎士與駕駛路口幹架　女伴握這根很搶眼

地方熱門新聞

每斤70元一早賣完　桃園防蛋價哄抬

嘉市警威力掃蕩黑幫熱點聲色場所

香格里拉護理之家攜手南消辦自主防災演練

台南新營連日異味禍首逮到了

「小三通」清明節前開放中轉　金門樂見

遷廠遙遙無期！　桃園煉油廠擬建辦公大樓

公園內公廁發生憾事　桃園這里3/10辦送煞

南消七大隊建置無人機救災圖資

碧潭老街整條攤商消失！在地人：水很深

三峽綠茶季3／18登場　北大校園品茶野餐

COZZI Blu和逸飯店桃園館　「京阪料理集」開跑

耀登科技斥資7億　桃園營運總部盛大動土

蘆洲核心改造新亮點　湧蓮寺大樓動土典禮

台南市公布第20批酒駕累犯名單

更多熱門

相關新聞

台南新營連日異味禍首逮到了

台南新營連日異味禍首逮到了

台南大新營地區近日夜間異味撲鼻，居民十分困擾，環保局8日夜間多名稽查人員，循味朝上風處追查，終於在鄰近新營體育場附近的雞場、後壁區竹圍後農田，明確發現異味源。

自助餐2肉1菜25元被罵唬爛　他神出店址了

自助餐2肉1菜25元被罵唬爛　他神出店址了

香格里拉護理之家攜手南消辦自主防災演練

香格里拉護理之家攜手南消辦自主防災演練

仁德市區久等了！在地32年建商推「宗大青田」造鎮案

仁德市區久等了！在地32年建商推「宗大青田」造鎮案

聯結車翻覆匝道「完全堵死」　後車錄影喊：別再上來

聯結車翻覆匝道「完全堵死」　後車錄影喊：別再上來

關鍵字：

台南科技救災南消無人機救災圖資

讀者迴響

熱門新聞

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

樹林工地傳挖出「巨大古木」工地主任回應了

魚腹拉出「一把陽春麵」…竟是寄生蟲

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

男友3年都無套「突然想戴」　釣出過來人

「曹錦輝到底有多扯？」　郭泓志：他比我強！台灣天份最好

薪水不到5萬的她多做一件事　65歲退休月領超過4萬

段宜康機車遭違停封印　網喊：感謝陳歐珀

背叛生3胎老婆！男星出軌未成年少女毀事業　躲入深山劈柴隱居

陰毛2大作用曝！「全部剃光」恐衍生1問題

忘記自己長大　小法鬥膨脹壓扁爸

他酸國球該換　網曝台灣「1球類」真的強

廟會陣頭遭阿嬤「闖陣」　神將抓狂暴走

蛤蜊吐沙「滴1物」鮮度升2.8倍　他實測成功

忙老屋翻新！屋主嬤「誇張舉動」師傅傻了

更多

最夯影音

更多
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車
朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

朱碧石現身大喊：要幫我修圖！　傳羅志祥復合周揚青...妹回應了

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

中華隊遭酸「乾脆叫林襄上去投」　她笑：本壘板後面先建舞台

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

明仁會辦春酒「小弟拒盤查」　分局長震怒：帶回去派出所

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面