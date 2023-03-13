獨／行人地獄！台中伯過斑馬線遭左轉車撞飛3米　撞擊瞬間曝

記者許權毅／台中報導

台中一名59歲陳姓男子今（13）日上午8點多出門，疑似準備去附近爬山健行，不料在北屯區松竹路與興安路口過馬路時，遭一名38歲林女駕車左轉撞上，陳男當場被撞飛3公尺，倒地不起，林女嚇得趕緊下車關心，陳男頭部受傷被送往中國附醫治療，無大礙。警方初判肇因則為林女未注意行人肇事。

▲台中一名59歲陳男今日在北屯區過馬路，遭駕車左轉林女撞上，當場倒地。（圖／記者許權毅攝）



附近監視器拍下過程，只見陳男走在興安路斑馬線上，林女跟著前面2車左轉，未禮讓行人撞上陳男。林女向警方供稱自己準備載孩子去保母家，途中行經此地，因A柱擋到視線，不慎撞上行人。

▲▼林女疑似因A柱擋住視線，不慎撞上陳男。（圖／記者許權毅翻攝）



事發當時約8點50分正是上班時間，附近車多。附近民眾指出，當時自己在2樓聽到很大聲撞擊，趕緊出來查看，發現阿伯就倒在地上，認為女子應是疏忽了，直接跟隨前面2車就左轉，另外阿伯應該是附近人，有看過幾次，當時手上還有登山杖，應該是要到大坑爬山。

▲▼事故現場留下許多煞車痕與白色粉末。（圖／記者許權毅攝）



第五分局警方初步調查，林女並無酒駕，初判肇因為A柱遮擋視線，致未注意行人肇事，詳細肇事責任仍待釐清。