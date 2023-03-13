快訊／中橫台8線30K火燒山　危及高壓電塔及營區

記者 哈勇嘎奧／台中報導

中橫台8線30公里阿邦溪明隧道上方13日下午1時許發生火警，風勢助長火勢往上延燒，危及上方台電公司的高壓電塔及附近營區，消防局獲報後已先行派出3車5人前往灌救，目前火勢仍持續延燒。

▲▼台8線30公里處發生火燒山濃煙密布，危及上方高壓電塔汲營區消防隊前往灌救 。（圖／記者哈勇嘎奧攝，下同）

午後風勢助長火勢仍持續向上延燒，因當地都是乾草延燒迅速濃煙密布，上方的高壓電塔危危可汲，營區附近也派出人員監看。消防局目前出動就近的谷關消防隊3車5人灌救。