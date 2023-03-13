嫌拾荒翁騎太慢　雙煞竟持槍痛毆！空氣槍藏LV包被警酸：真高級

記者張君豪／台北報導

2月4日15時許，台北市南港區松河街成美橋下發生一起機車騎士與資源回收老翁的口角行車糾紛，結果另名汽車駕駛竟持槍下車以槍托敲擊騎機車的資源回收老翁頭部，路過民眾目擊嚇得報警處理，警方獲報後成立專案小組追查，16日持搜索票約談持槍的吳姓駕駛（31歲、妨害自由前科）及同夥黃姓騎士（22歲、恐嚇前科）到案。

▲吳黃兩人持槍痛毆老翁，事後遭南港警方逮捕並起獲作案槍枝。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

南港警方調查，案發後積極調閱監視器，鎖定任職服務業的吳、黃兩人涉案，衝突發生原因是黃男當時騎機車行經該處，覺得前方資源回收陳姓老翁（67歲）騎太慢，他按喇叭催促，卻遭老翁回頭怒罵，兩人見狀抓狂下車痛毆老翁，其中開車的吳男還持CO2動力的空氣玩具槍下車，用槍托敲擊對方頭部。

2男犯案過程全遭監視器錄下，警方2月16日持士林地方法院核發搜索票在轄區南港松河街搜索當場查獲吳、黃2人到案，並查扣涉案CO2空氣槍1把，鋼珠彈、加重彈及氣瓶一盒等證物，嫌犯還把空氣槍放在LV包包內，讓員警忍不住酸說「真高級」。警訊後依恐嚇、妨害自有等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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