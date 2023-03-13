獨／台中人嗨翻！三井LaLaport北館4／27試營運　全館開幕日期曝

▲三井LaLaPort南館1月17日試營運，曾在5天湧破25萬人次，北館將在4月底試營運。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

位在台中、全台首家三井LaLaport南館在今年農曆年前率先試營運，對於北館何時開門營業，以及全館正式開幕日期，官方都保密到家。《ETtoday新聞雲》獨家取得消息，LaLaport已經向品牌發出通知，北館將在母親節前、4月27日試營運，全館正式開幕日期訂在5月16日。三井對此無正面回應，強調一切以公司發布日期為主。

三井Lalaport總共分為南、北兩館，其中南館今年1月17日試營運，曾創下5天湧入25萬人驚人紀錄。館內各品牌走大櫃位、大坪數模式，其中包括知名的日系商店台隆手創館，首間全新型態沉浸式體驗店就設在LaLaport，面積500坪也是全台最大，融合傳統日本文化與未來數位科技，以「大健康」為核心主軸打造全國最大坪數品牌門市，並以「居家健康」、「健身美顏」、「療癒休閒」三大重點規劃共計13個體驗區。

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▲三井LaLaPor全館正式開幕日期曝光，官方訂在5月16日。（圖／資料照片）



至於北館部分，據悉約有200多家櫃位、品牌等，皆已陸續進駐，預計在4月27日要先試營運，南北兩館正式開幕訂在5月16日。另外，饕客引頸期盼的台中第二家饗食天堂開幕則落在5月底，占地比現有大遠百的饗食天堂還要大坪數，屆時將會是台中最大分店。