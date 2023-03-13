嘉義縣推動集中焚金　紙錢統一進鹿草焚化爐

▲嘉縣環保局推動集中焚金，兼顧空氣品質 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

清明連假將至，連假期間會有許多民眾掃墓祭祖，嘉義縣環保局為改善燃燒紙錢造成的空氣污染問題，在清明時期推動「拜拜紙錢減少燒及適量集中燒」，提醒民眾將紙錢集中，由環保局在112年4月11日舉行「清明節淨爐祈福法會大典」，現場由道長依科儀祈福，在鹿草焚化廠將紙錢統一焚燒。

環保局表示，紙錢焚燒過程中會產生大量二氧化碳、高溫和煙塵，也會釋放粒狀污染、一氧化碳、硫氧化物等多項污染物，將造成空氣品質惡化，也可能會讓敏感族群、抵抗力較弱的老人、幼兒引發氣管炎、肺炎或呼吸道感染等症狀，污染物中的苯、甲苯、多環芳香烴（PAHs）等物質是致癌效應物質，長期暴露其中會增加罹癌風險，此外隨處焚燒的紙錢也可能引發火災。

環保局長張輝川說，清明祭祖誠心最重要，焚燒紙錢的習俗已根深蒂固，短時間內或許移風易俗不易，但是為了改善空氣品質，仍請民眾在緬懷先祖的同時，可以配合環保局紙錢集中焚化及紙錢減少政策，以降低空氣污染，在誠心祭祖之餘，也能為自己的健康及後代子孫打造更健康的生活環境。

如有紙錢集中燒需求或相關問題，請洽各鄉鎮市清潔隊或環保局，電話：(05)3625917。