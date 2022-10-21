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女童書包放紙錢「爸爸給我買糖的」！老師聽完嚇壞　超糗真相曝光

燒金紙,環境污染,空氣污染,空污,燒紙錢（圖／記者季相儒攝）

▲女童書包放了2張紙錢，還告訴老師「爸爸說這個給我買糖果的」。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／柯振中報導

有時候聽到孩子的童言童語，總會讓人嚇一跳。一名老師日前幫小學女童收書包時，意外在裡面發現了「2張紙錢」，且女童聲稱「爸爸說這個給我買糖果的」，嚇得老師當天晚上致電詢問，女童的媽媽得知事件經過，也無奈直呼「我想老師看到這個應該嚇死了」。

女童的母親在「爆怨公社」分享，老師某天晚上突然傳訊告知，幫忙收書包時，突然翻到了2張紙錢，於是詢問女童「是你自己帶來的嗎」，以及父母是否知情等。沒想到女童聽完，竟然回答「爸爸說這個給我買糖果的」，讓老師嚇得不輕。

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女童的母親聽完老師的疑問，也只能無奈解釋，因為女兒近期常生病，於是丈夫拿了2張壓轎金，同時告知女兒「乖乖吃藥，土地公說她乖乖的可以拿去買糖果」等話語，結果女兒堅持將2張壓轎金帶著，還放入書包帶去學校。

▼女童書包放紙錢，還告知老師「爸爸說這個給我買糖果的」。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

▲▼女童書包放紙錢。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）

女童的母親感到無奈，也能想像老師看見2張紙錢，應該被嚇得不輕，「，還聽我女兒說可以拿去買糖果，整個大傻眼。」

網友們看完有趣的經歷，也瞬間被逗樂，不禁留言回應，「金色的免緊張，老師是不是因為看到銀色的了」、「爸爸就不能用可愛溫馨一點的方式，縮小折好放好嗎？（換老師要去收驚了）」、「正常發揮，小朋友的包包裡什麼都有什麼都不奇怪」、「用個夾練袋裝起來，外面寫保祐平安，老師看到比較不會嚇到」、「這應該是老師要Po到爆怨公社吧」、「小孩就是這樣，資訊東湊西湊，然後就變得很可怕。」

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