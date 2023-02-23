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農機夾土易生交通事故及環境污染　嘉縣環保局籲妥善清洗再上路

▲▼ 農機夾土不准通行 環保局呼籲妥善清洗再上路 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲環保局呼籲妥善清洗農機夾土再上路 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近日開始一期作翻耕插秧季節，嘉義縣環境保護局呼籲農民及代耕業者，田間作業結束，務必做好農機清潔工作再上路，農忙時節，環保局時常接獲民眾陳情檢舉農耕機具夾帶泥土污染路面，由於泥土黏性強，容易造成摔車意外影響用路人安全，且路面泥土乾化後，經車輛行駛或強風吹襲更造成嚴重揚塵污染，影響空氣品質，希望代耕業者及農民共同維護道路環境及用路人安全。

▲▼ 農機夾土不准通行 環保局呼籲妥善清洗再上路 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣為農工大縣，統計111年水稻種植面積一、二期作合計高達2萬9000公頃，調查歷年污染熱區大多分布在大林鎮、溪口鄉、民雄鄉、新港鄉、六腳鄉、水上鄉、鹿草鄉、太保市及朴子市等區域。

為避免交通事故及環境污染事件發生，環保局已派員加強農污熱區道路巡查，提醒農忙季節農耕機具於田間翻耕作業，在駛離農地時，未將機具車體與輪胎妥善清理乾淨就上路，造成路面泥濘濕滑，倘查獲污染行為者，可依違反廢棄物清理法處新臺幣1200元到6000元罰鍰，而泥塊掉落亦可能導致民眾騎車滑倒，若肇致事故發生，污染者仍須擔負民、刑事責任，地主亦須負相關連帶賠償責任。

防制農耕機具夾帶泥土污染路面，最好是以大車接駁方式來搬運農耕機具，可直接杜絕農機掉落泥土污染道路問題，如無可接駁車輛者，須攜帶加壓沖洗設備將機具車體沾附的泥土清洗乾淨再上路。

另應搭配清理工具，如短柄鋤頭或移植鏟剷除沾附的土塊，並使用平口圓鍬及大掃把等工具，將農耕機具清理後的積土或路面掉落的土塊從路面移除，乾淨安全的道路環境需要你我共同維護。

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