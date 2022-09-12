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掃墓燒紙錢竟摔入火坑！工程師60％燒燙傷獲國賠197萬

▲土葬，墳墓，墓園，掃墓，祭祖，祖先，清明節，清明掃墓。（圖／記者周宸亘攝）

▲男子清明到公墓祭拜亡父，燒紙錢時竟滑落焚坑嚴重燒燙傷。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

蔡姓工程師2012年間的清明節，到彰化永靖鄉第一公墓祭拜亡父，燒紙錢時不慎跌落焚燒紙錢的火坑，造成全身近6成皮膚燒燙傷。蔡男訴請國賠1395萬餘元，台中高分院更二審認為永靖鄉公所需國賠197萬餘元。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴確定。

判決指出，蔡男2012年4月2日下午前往彰化縣永靖鄉第一公墓祭拜亡父，公所在原有金爐旁設置供焚燒紙錢之焚燒坑。但蔡男指稱，當時公所未派專人在旁提醒注意，也未設置警示標誌，四周也未以圍籬完全隔絕。結果他站在焚坑旁設置之Ｌ型鐵網東側處，因土質鬆動而由鐵網下方空隙跌落焚坑，造成全身體表面積50-59％燒傷，包括20-29％三度燒傷，左右手掌疤痕攣縮之傷害，治療後皮膚排汗功能喪失51％以上，喪失勞動能力92.28。蔡男不滿，認為永靖鄉公所管理有疏失，因此訴請國賠，要求1,395萬0,642元的賠償。

永靖鄉公所否認疏失，拒絕賠償。公所辯稱，設置這個焚坑前，不須調查地質鑽探取樣，或先取得核可使用之執照。公所稱，焚坑西面以排水溝為天然屏障，北面及東面做為焚燒金紙平台，並在土坑外架設高達100公分L型鐵網當成安全防護措施。但蔡男卻爬上沒有防護措施的南面土堆，在上面丟擲金紙，最後才會從土堆上滑落，因此拒絕賠償。

法院調查後，均認定永靖鄉公所有疏失，一審判准國賠68萬餘元，二審改判186萬餘元，更一審再改判准68萬餘元。直到今年三月間，台中高分院更二審改認定公所具有7成過失、蔡男要自負3成過失，因此判准國賠197萬229元。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴確定。

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