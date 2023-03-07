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大陸 大陸焦點 特派現場

快遞員接單「背過世老人下樓」　苦主疑PO文詳述過程「像背一塊冰塊」

▲順豐同城快遞小哥,騎手。（圖／CFP）

▲順豐同城快遞小哥。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

四川一名服務於「順豐」的快遞小哥近日接到一筆奇怪的訂單，內容要求幫忙背過世的老人下樓。這筆訂單在陸網傳開後，引起外界議論紛紛，甚至有網友直呼，「敢接這種單的人，真是夠拚的！」此外，也有網友釋出某客戶為了趕著上墳，求助外送員幫買「2疊萬元冥幣、五刀紙錢（冥紙）」和喪葬用品的訂單，讓不少人質疑其真偽。

▲要求背過世長輩下樓的奇葩訂單。（圖／翻攝紅星新聞）

▲要求背過世長輩下樓的奇葩訂單。（圖／翻攝紅星新聞）

根據網傳的訂單備註顯示，「家人老人走了，沒有電梯，從六樓背下來門口殯儀車上，謝謝，殯儀車08：30到，外加30紅包，手綁紅線。」另一份幫買訂單則是提到，「五刀紙錢，兩沓萬元冥幣，送來額外給二十小費，急著上了墳過成都，謝謝。」

▲要求背過世長輩下樓的奇葩訂單。（圖／翻攝紅星新聞）

▲大陸跑腿訂單無奇不有。（圖／翻攝紅星新聞）

消息傳開後，順豐平台回應稱，背過世老人的訂單用戶確實有下單，還被另一騎士搶單，不過，用戶後來主動取消，訂單未完成。另一筆訂單也確實有下單，雖有騎士接單，後來仍主動取消。

不過，根據另一份疑為接單小哥的自述文章稱，接到單後雖然猶豫了一下，但還是前往用戶所在地，「到了樓下，聽到樓上傳來陣陣哭聲，一個家屬看到我，便問我是來背人的吧，我便回答，是！」

快遞小哥透露，他來到過世老人床前，老人臉上沒有血色，身體已經僵硬，眼睛也沒完全閉上，「我心裡很害怕，只想著趕緊背完回家，當家屬把老人放到我背上，只覺得像背了一塊冰塊.....。」

雖然內容無法確認是否為「幻想文」，仍引起網友關注。網友紛紛回應，「訂單太過驚悚」；「圖一這個不能理解，誰敢接單？」；「敢接這種單子的外賣小哥，不僅膽大，也夠拚的」。

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