餐酒館進駐嘉美館　酒品倉庫充滿文藝氣息

▲ 嘉美館酒品倉庫變身充滿文藝氣息餐酒館 黃敏惠市長剪綵「為歷史空間注入新生」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由日據時期菸酒公賣局嘉義分局改建而成的「嘉義市立美術館」以獨特美感及融合新舊的內涵成為嘉義市代表景點之一，不僅是嘉義舊城創新生的指標建物，亦是嘉義西區發展的端點。繼「誠品書店嘉美館店」、「昭和J11咖啡館」、「燃石小舖藝術商店」後，風格品牌餐酒館「J-BIIRU嘉啤酒餐酒館」也於今(12)日舉行開幕儀式，正式宣告進駐。嘉義市長黃敏惠、文化局長盧怡君及嘉美館長賴依欣及企業界、藝文界等多位代表受邀剪綵，見證嘉美館酒品倉庫跨越古今的華麗變身。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市立美術館是充滿特色的建築，不僅是古蹟也融入了新的建築，在新舊之間訴說著的不僅是歷史，更是對未來的前瞻及展望，很高興見到「J-BIIRU嘉啤酒餐酒館」進駐，以滿滿熱情溫柔對待建築與歷史，活化前身為嘉美館品酒倉庫的空間，打造充滿藝文氣息餐飲空間，為這棟古蹟建築注入全新生命及歲月流動的軌跡。歡迎全國遊客」在前往美術館欣賞精采無限的展覽後來此品咖啡、嚐美食，感受這次城市的歷史與充滿活力的新生。

J-BIIRU嘉啤酒餐酒館營運長葉欣芝表示，餐酒館原場地在日治昭和時期是做為酒品倉庫使用，如今依然選擇延續酒的環境來做使用，是為了致敬當時璀璨溫暖的流金昭和時期，透過舊建築再利用，讓大家看見建築之美。菜單品稱更是具有巧思，結合畫家陳澄波畫作命名，如《夏日街景》、《我的家庭》、《展望諸羅城》、《玉山積雪》等，讓用餐者有機會與大師連結對話，食材亦多選用在地食材，如嘉義雞肉飯、嘉義東市場台灣香腸等。未來經營將不只有提供用餐與經典調酒，更將擴大場域美學藝術精神，邀請世界各地酒商合作，透過品酒會推介當地風味美食，進而認識當地特色與藝術發展之美。

J-BIIRU嘉啤酒餐酒館表示，開幕期間，嘉義市居民憑身份證件，自即日起至四月底止可享有全面95折優惠，「J-BIIRU 嘉啤酒餐酒館」營運時間為周二至周五15:00-22:00，週六至週日11:30-22:00，每週一目前為公休日。