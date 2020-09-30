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嘉義市美術館6日開幕　數位塗鴉AR交織百年藝術風華

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▲▼ 嘉義市立美術館於10月6日開館 9月25-27日搶先試營運　開幕展《辶反風景》交織百年藝術風景 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市立美術館開館記者會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市立美術館日前舉辦開館行前記者會，以《辶反風景》為主題的開幕首展邀請嘉義市長黃敏惠、文化部長次長蕭宗煌、增改建工程建築師黃明威以及籌備委員陳哲、謝佩霓、蒲浩明、黃明川、黃照芳、簡麗環、蔡榮順等人蒞臨。開展時稻草人舞團以極度流動性與空間對話的現代舞表演引領與會貴賓穿過新舊建築，帶領大家走進嘉義的藝術之門。

黃敏惠致詞時表示，嘉義美術館成立不只是單靠市政府的力量，2012年這裡就是美術館的預定地，更有中央和議會的支持，建設過程中不斷修正方向，走走停停速度比較慢，但邁開步伐時就是非常大的一大步，她認為這就是美學的力量，只要心中有美，人人都是屬於嘉美館的，嘉美館帶給人心靈的悸動，也將我們都凝聚了起來，新舊館的結合也代表我們在前人的努力下成就了嘉義美術館，歡迎大家到美術館來，找到一幅屬於你的風景畫 。

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此外，文化部次長蕭宗煌表示，1926年陳澄波入選帝國美術展覽會後開啟了我們的藝術之都，他有許多畫作都是以「站在山邊看著山林」並且望著故鄉的心情作畫，現在的我們不只能站在諸羅城外，更可以進來看看，新啟的美術館有著過去、現代，特展更利用風景進行反思。身為嘉義子弟的我，看著美術館開幕，就像是看著自己的美術館開幕一樣開心，未來在中央也會繼續支持推動嘉義的藝術活動。

▲▼ 嘉義市立美術館於10月6日開館 9月25-27日搶先試營運　開幕展《辶反風景》交織百年藝術風景 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市立美術館內部迴廊。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市立美術館首任館長賴依欣說道，這次的開幕特展以嘉義百年的藝術史為脈絡，以風景為底蘊，策劃屬於嘉義的風景主題展，引領觀眾重返嘉義的百年風景，以美術史和城市特質為核心，將探索「風景」作為主要的概念，尋思其在不同時代背景、創作形式和媒材中的展現、轉變與詮釋，以及概念發展至當代藝術創作中，如何藉由風景的概念反身審視人與環境、城市的關係。希望藉由本展，邀請民眾共同理解創作者的視角與觀點形塑，並進一步思索自身與所處環境、觀看關係和地理政治的時代意涵。

▲▼ 嘉義市立美術館於10月6日開館 9月25-27日搶先試營運　開幕展《辶反風景》交織百年藝術風景 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市立美術館夜晚外觀。（圖／記者翁伊森翻攝）

原為市定古蹟、菸酒公賣局嘉義分局原建物改建的嘉義市立美術館，奠基於「畫都」的美術與人文歷史之上，在2012年成為了美術館預定地，經歷6年的努力，在嘉義市民的引頸期待下，這座極具歷史意義的經典館舍，由曾榮獲中華民國傑出建築師獎的黃明威建築師與王銘顯建築師合作進行建築規劃設計，連結共三棟年代各異、風格迥異的建物，透過建築工法，讓新舊建築融合新生，讓嘉義市立美術館成為形構出歷史與當代場域的交匯點，重新定錨在藝術的座標上，成為「嘉義文化新絲路」上的一道古典且新穎的風景。

▲▼ 嘉義市立美術館於10月6日開館 9月25-27日搶先試營運　開幕展《辶反風景》交織百年藝術風景 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市立美術館庭園景  。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃明威建築師解說其建築理念，嘉義被譽為「畫都」以及「木都」，這次嘉美館建築利用新舊建築的結合，也將文化與產業結合，進到新建築的二樓，可以看到挑高的木構建築設計，也期盼嘉義美術館能夠成為為民眾開放、且讓公眾喜歡的公共空間。

▲▼ 嘉義市立美術館於10月6日開館 9月25-27日搶先試營運　開幕展《辶反風景》交織百年藝術風景 。（圖／記者翁伊森翻攝）

除了館內的展覽之外，10月6日正式開館也將啟動《畫都少年》的虛擬實境遊戲，以數位塗鴉作為觸動的媒，在館舍空間中穿梭體驗AR(擴增實境)，透過APP獲得線索並展開劇情，與美術館建築、藝術品和AR互動，進而瞭解嘉義在地前輩藝術家的故事，包括陳澄波、林玉山、翁焜輝、劉新祿和張義雄，並穿越維度與畫作在美術館中相遇。

嘉義市立美術館視藝術參與的過程為重要的價值之一，在日前推出的視覺識別系統「+1，加你一個」，以音似嘉義的「+1」為整體核心概念，主視覺造型同時隱喻著藝術與文化之門及美術館鳥瞰圖的意象，透過參與，讓美術館不再是高冷的白盒子空間，而是更為親近群眾的藝文體驗場。

即將開放的嘉義市立美術館，開放時間為：週二至週日，09：00至05：00，周一休館。

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