嘉義市立美術館開幕暖身　50古董車與經典建築邂逅...繞街吸睛

▲在嘉珍美活動將有50台古董車將與經典建築邂逅 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

11月7日嘉義市立美術館將舉行開幕儀式，當天至11月9日總計有50台的古董車來嘉義，8日上午將先齊聚美術館前靜態展示，讓民眾一睹美車風采，下午古董車車遊嘉義市，以「行動美術館」之姿，嘉義市副市長陳淑慧與阿管處、嘉義市旅館商業同業公會、台灣古董車發展協會等眾位貴賓，一起邀請大家11月初齊聚嘉義市賞美車、賞美景。

▲50古董車搭配經典建築嘉義市立美術館，打造整個城市都是美術館 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳淑慧表示，大家齊心協力圈傳嘉義之美，公私部門攜手合作共推觀光，讓全國看見嘉義市。她說，嘉義市是值得一來再來的好所在，10月份的光織影舞，讓北香湖美不勝收，民眾好評不斷；11月份美術館開幕典禮，還有古董車來嘉；12月份的管樂節、諸羅山盃少棒賽，一連串的精彩絕對不可以錯過。

▲50古董車展出。（圖／記者翁伊森翻攝）

觀光新聞處表示，2020在嘉珍美活動由嘉義市政府、嘉義市立美術館、阿里山國家風景區管理處攜手嘉義市旅館商業同業公會、台灣古董車發展協會、中華民國藝術文物交流協會、嘉義縣市媽爸寶貝育兒發展協會等單位，以『行動美術館』的概念，搭配「古董車」串連美術、親子、景點三大元素，讓您賞車賞美景，暢遊嘉義。

▲▼ 在嘉珍美50古董車與經典建築邂逅 整個城市都是美術館 。（圖／記者翁伊森翻攝）

阿里山國家風景區管理處表示，2020在嘉珍美透過古董車當媒介，在11月7日到9日走遍嘉義、呈現嘉義之美。7日古董車隊於民雄國家廣播文化館整隊，帥氣出發抵達嘉義市立美術館參與開幕典禮，再駛往檜意森活村，供民眾取景；8日是活動的最高潮，上午車隊在嘉義市立美術館靜態展示、50輛滿滿的古董車讓大家拍個夠，現場還會舉行小小車模攝影、繪畫比賽；下午則行經中山路、噴水圓環，讓古董車遊嘉義市車河，再開往逐鹿部落與觸口等地；9日古董車隊開往半天岩紫雲寺，跟著全台最長的溜滑梯一起入鏡。

台灣古董車發展協會表示，本次活動將有50輛古董車來嘉，今日現場展示的BENZ W121-190SL就是1954年紐約車展所發表的雙座敞篷跑車經典車種，是Benz 史上第一部搭載直列四缸引擎的量產車，目前身價推估有千萬元。還有Jaguar E-TYPE、福斯VW卡門 karmann Ghia都會在本次現身，愛車懂車的好朋友千萬不能錯過。