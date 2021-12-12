嘉義市立美術館　榮獲「2021台灣創意力100」創意場域首獎

▲嘉義市立美術館榮獲「2021台灣創意力100」創意場域首獎。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

繼獲「2021年台灣建築獎首獎」等大獎之後又添一佳績，嘉義市立美術館榮獲2021台灣創意力100創意場域首獎。2021台灣創意力100由La Vie雜誌主辦，自2014年起，邁入第五屆；以8大領域、在2020年至2021年的雙年獎時間軸上 ，由專家學者的公開評選及思辨，鼓勵並推廣台灣文化及創意成果。

今年邀請交通大學建築研究所教授龔書章、仁寶電腦創意中心設計長陳禧冠、東海大學美術系教授林平、林事務所執行長林承毅、台灣奧美創意總監許力心，五位擔任評審，評選出社會實踐、創意場域、創意展會、創意平台、創意品牌、風格人物、影響力人物等七項領域十位得獎者／團體包含首獎，以及由編輯部選出的「最具影響力文化創意事件」。

其中創意場域，該類目定義為地理空間聚集或實體區域的特質，在此空間內有明確的創意或文化群聚推動模式，並於該領域具備一定程度的持續力及活躍度。而評選標準則是考量促進產業群聚發展之具體表現、具備使創意人才匯集，街區聚落成員之間能彼此交流、產生火花之場域。入選該獎項的空間場域，包含臺南市立圖書館新總館、臺北市立美術館、台北流行音樂中心、Sidoli Radio 小島裡、銀座聚場、屏東縣民公園、臺灣府儒考棚×中島GLAb、兩廳院表演藝術圖書館與工家美術館。嘉義市立美術館能在眾多入圍者中獲得首獎，實屬難得。

館長賴依欣表示，我們剛開館一年，是疫情下誕生的美術館，除了經營實體空間，也努力在線上、線下和民眾對話，也進入社區學校創造共融的機會，我們雖然面對很多公部門的侷限，但希望未來能創造更多藝術文化和民眾相遇的可能性。

嘉義市立美術館2020年開館，經歷不同的展覽規劃，至今屆滿一周年，如何繼承「木都」與「畫都」的榮光，開展出新的當代思維，皆是嘉美館的自我期許與挑戰，嘉義市立美術館至今能獲得此殊榮，有賴評審親賴，更有賴全民的支持，期待未來能夠繼續發揮藝術的能量與場所的影響力。