　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市立美術館　榮獲「2021台灣創意力100」創意場域首獎

▲▼嘉義市立美術館榮獲「2021台灣創意力100」創意場域首獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市立美術館榮獲「2021台灣創意力100」創意場域首獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

繼獲「2021年台灣建築獎首獎」等大獎之後又添一佳績，嘉義市立美術館榮獲2021台灣創意力100創意場域首獎。2021台灣創意力100由La Vie雜誌主辦，自2014年起，邁入第五屆；以8大領域、在2020年至2021年的雙年獎時間軸上 ，由專家學者的公開評選及思辨，鼓勵並推廣台灣文化及創意成果。

▲▼嘉義市立美術館榮獲「2021台灣創意力100」創意場域首獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年邀請交通大學建築研究所教授龔書章、仁寶電腦創意中心設計長陳禧冠、東海大學美術系教授林平、林事務所執行長林承毅、台灣奧美創意總監許力心，五位擔任評審，評選出社會實踐、創意場域、創意展會、創意平台、創意品牌、風格人物、影響力人物等七項領域十位得獎者／團體包含首獎，以及由編輯部選出的「最具影響力文化創意事件」。

▲▼嘉義市立美術館榮獲「2021台灣創意力100」創意場域首獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

其中創意場域，該類目定義為地理空間聚集或實體區域的特質，在此空間內有明確的創意或文化群聚推動模式，並於該領域具備一定程度的持續力及活躍度。而評選標準則是考量促進產業群聚發展之具體表現、具備使創意人才匯集，街區聚落成員之間能彼此交流、產生火花之場域。入選該獎項的空間場域，包含臺南市立圖書館新總館、臺北市立美術館、台北流行音樂中心、Sidoli Radio 小島裡、銀座聚場、屏東縣民公園、臺灣府儒考棚×中島GLAb、兩廳院表演藝術圖書館與工家美術館。嘉義市立美術館能在眾多入圍者中獲得首獎，實屬難得。

館長賴依欣表示，我們剛開館一年，是疫情下誕生的美術館，除了經營實體空間，也努力在線上、線下和民眾對話，也進入社區學校創造共融的機會，我們雖然面對很多公部門的侷限，但希望未來能創造更多藝術文化和民眾相遇的可能性。

嘉義市立美術館2020年開館，經歷不同的展覽規劃，至今屆滿一周年，如何繼承「木都」與「畫都」的榮光，開展出新的當代思維，皆是嘉美館的自我期許與挑戰，嘉義市立美術館至今能獲得此殊榮，有賴評審親賴，更有賴全民的支持，期待未來能夠繼續發揮藝術的能量與場所的影響力。

►雅詩蘭黛「小棕瓶」殺到1850元！

ET快訊
《華燈》兇手是誰？　網揪「藏在她的第3個願望」
救火女優是「170cm豪放系正妹」！　火辣長相曝光
最醜男星爆「每晚3女輪流侍寢」！　前妻搜出海量床照
不停電傳說破功！「黃金H組」閃一下全沒電：整區都掛
鄧佳華女優崩潰不拍了！　導演證實「換她上陣救火」
陳水扁問「2022參選哪一縣市長？」　陳時中沒否認：有空再來
快訊／金馬影帝病逝　享壽61歲
67歲港星直播帶貨「8小時無人下單」！　淒慘模樣曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣政府提供平等機會　三局處長女力上任

提升疫苗覆蓋率及上班族接種需求　嘉義醫院開放夜間疫苗施打

機組訊號控制與變頻器發生故障　嘉義市蘭潭音樂噴泉暫停演出

「國際志工日」成就幸福城市 　嘉義市4.7%人口投身志工服務

2021嘉義藝術節主題「在花開的路上」　133場精彩活動

部立嘉義醫院與中榮嘉義分院　打莫德納疫苗送衛生紙

黃敏惠感謝績優廟宇　致力社會教化、照顧弱勢族群支持市政

嘉義市立美術館　榮獲「2021台灣創意力100」創意場域首獎

嘉市府攜手百貨公司　打莫德納送200元禮券加贈品

世界競速溜冰比賽受傷　郭信良議長慰問選手楊合貞

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

正妹網友邀投資...男暈船匯68萬　遭勸阻竟嗆警：被騙也是我的事！

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

鄧佳華0元拍AV「連千毅沉默3天發聲了」！　 警告最慘下場：真的很悲哀

雙手用力3下金屬扳手秒折斷... 「傳說中の大力士」手銬直接扯開

不爽被頂！他下車一巴拳拍碎車窗　金鐘獎得主哼《溫柔》嚇傻：非故意

嘉義縣政府提供平等機會　三局處長女力上任

提升疫苗覆蓋率及上班族接種需求　嘉義醫院開放夜間疫苗施打

機組訊號控制與變頻器發生故障　嘉義市蘭潭音樂噴泉暫停演出

「國際志工日」成就幸福城市 　嘉義市4.7%人口投身志工服務

2021嘉義藝術節主題「在花開的路上」　133場精彩活動

部立嘉義醫院與中榮嘉義分院　打莫德納疫苗送衛生紙

黃敏惠感謝績優廟宇　致力社會教化、照顧弱勢族群支持市政

嘉義市立美術館　榮獲「2021台灣創意力100」創意場域首獎

嘉市府攜手百貨公司　打莫德納送200元禮券加贈品

世界競速溜冰比賽受傷　郭信良議長慰問選手楊合貞

越女「上午打疫苗下午接客」　皮條客眼殘拉到警官：不滿意可打槍

LIVE／「我同意！YES大遊行」登場　嗆蔡英文神隱總統府

Omicron殺入台！春節「7+7」後天上路　專家：必要時縮短第三劑間隔

美國30起龍捲風釀84死　空拍曝慘烈對比！房塌樹倒「一夜變平地」

嘉義縣政府提供平等機會　三局處長女力上任

雙北尚有5千多戶停電！預估下午2點前復電　台電：非因降壓造成

防盜門嗶嗶叫！社畜剛領薪想省開銷　背包打開全是屯糧餅乾

嘗鮮好市多新品！踩雷麵包區「1甜點」她QQ了　口感曝：像發糕

鄧佳華女優崩潰首發聲！痛揭「辭演主因」1動作急彌補：必須負責任

提升疫苗覆蓋率及上班族接種需求　嘉義醫院開放夜間疫苗施打

地方熱門新聞

線上客家慶典「謝平安」　邀民眾參加主祭

視察雲149甲線座車受困　張麗善回應

漲價第一個周末！阿堂鹹粥遭人潮擠爆

騎士天氣太冷氣喘發作　暖警伸援手

東石永靈宮百年做醮　打造逾十公尺烏魚子巨龍

屏東女遭比特犬咬傷！飼主嗆：咬死算了

3小時開罰改裝車80件！

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

「快來救我！」雲林翁迷航20公里外魚塭區求救

網路霸凌的生存法則　網路名人現身說法

2021斜坡上的藝術節登場　潮州警籲請勿違停

神明的金牌也偷這下子栽了

郭信良議長慰問選手楊合貞

更多熱門

相關新聞

誠品進駐嘉義最美地標！

誠品進駐嘉義最美地標！

由市定古蹟、日治時期菸酒公賣局嘉義分局原建物改建而成的「嘉義市立美術館」，在設計師的巧思下添增設計思維而成的新舊融合空間，讓嘉義市立美術館成為歷史與當代場域的交匯點，已然成為嘉義最美的文化地標，而如今誠品書店也將進駐嘉義市立美術館。

嘉義市立美術館度過文藝午後

嘉義市立美術館度過文藝午後

嘉義市立美術館開幕暖身　50古董車與經典建築邂逅

嘉義市立美術館開幕暖身　50古董車與經典建築邂逅

嘉美館6日開幕　數位塗鴉AR交織百年藝術

嘉美館6日開幕　數位塗鴉AR交織百年藝術

嘉義市立美術館10/6正式開館

嘉義市立美術館10/6正式開館

關鍵字：

嘉義市立美術館創意場域首獎

讀者迴響

熱門新聞

睡覺手機放床頭恐罹癌？醫師解密了

20歲女乳頭「詭掛乒乓肉球」猛晃！男友脫衣嚇歪：菜花嗎

翁仁賢目睹「生小豬」淪魔　除夕縱火燒死6至親

快訊／金馬影帝涂們食道癌病逝　享壽61歲

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

蕾菈模仿許瑋甯放閃湯宇！遭飆粗話「哪比得上人家」

網瘋傳「台中大里槍戰4死」影片曝　警回應打臉

到按摩店鬆一下　他爽完跪著爬出門

「沒跟醜男做過！」床戰鄧佳華女優加價6成片酬

快訊／台電「變壓器起火」火光狂炸！搶救困難

短髮妹站黃偉哲旁邊「G級頭燈」撐爆襯衫

國小女兒「反著吃餐盒」　原因點醒萬人

飛彈指揮部士官長酒駕自撞！千萬終身俸飛了

4大超商「雙12咖啡優惠」一次看！

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

更多

最夯影音

更多
驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人
林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面