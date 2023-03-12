太強！南橫百K超馬綠委趙天麟3度完賽　訓練菜單曝光

▲上周剛滿50歲的趙天麟第三度完成南橫超馬挑戰。（圖／趙天麟國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2023年第12屆南橫超級馬拉松11日清晨5點起跑，熱愛馬拉松的立法委員趙天麟勇闖100公里遠征，最終以12時32分成績，達成4次參賽，3度完賽的紀錄，替自己50歲生日留下里程碑。趙天麟說，過去2年因疫情及輔選，練習量不足而未突破個人最佳紀錄，但能順利完賽非常開心，未來將持續以挑戰極限的運動精神，突破各種困境與難題。

南橫超馬一向是國際經典賽事之一，今年吸引來自全球各地及台灣共2000多名超馬好手共襄盛舉，路線自台東縱谷海拔200公尺的關山鎮天后宮出發，斜坡上升至1800公尺的南橫公路栗園段折返，長約50公里，是最具挑戰性的路段。

趙天麟3月8日才剛迎來50歲生日，他笑稱，這次挑戰更具意義，不僅找回挑戰巔峰的動力，也替自己留下里程碑，期許下半年的所有困境，都能跟今天一樣，倒吃甘蔗、越跑越順。

回顧整場賽事過程，清晨5點不到，趙天麟整裝出發，一路爬坡至29公里處的天龍飯店，中午11點30分，隨即順利跑至最艱困的栗園段50公里折返點。他自評表示，今天狀態很不錯，而且天氣舒服，陽光很柔和，整條跑道景色壯麗，心情更放鬆。

不過，下午1點40分返回天龍飯店段時，趙天麟出現抽筋、嘔吐現象，一度減速徒步。「我的馬拉松好友說，比賽只有同行者，沒有競爭者」，趙天麟坦言，回到終點前的最後一哩路特別辛苦，一度想放棄，但看到家人及加油團的打氣，腳下又有了動力。

實際上，這已經是趙天麟第三度完成南橫百K超馬賽事，不過過去也並非ㄧ帆風順，2018年，他首次報名南橫超馬，但不到30公里就因體力不支棄賽；2019年再次挑戰極限，完成目標，2021年更跑出12時13分的個人最佳。而後由於疫情及適逢2022九合一選舉因素，睽違2年，今年終於重返南橫超馬賽道，最終跑出12時32分佳績。

「一度以為自己是不是跑不動了，但我知道自己還可以，撐過去就對了」，趙天麟笑談，每次經過天龍飯店像是一個心魔，因為初次比賽就在這裡失敗，但慢跑有趣的地方，在於跨越障礙的那一刻所感受的喜悅。

此外，趙天麟也在賽後分享，南橫超馬賽事舉辦前，正逢立法院開議時，平日得高雄、台北兩地奔走，除了白天在國會準備問政，晚上處理選民服務，假日還有不少地方行程，僅能把握零碎時間練習，為讓時間運用更有效率，他從今年1月起，幾乎每日4點天未亮就與自己創立的紅螞蟻慢跑團進行晨練，調整體能與節奏，隨後再跳上7點的高鐵北上立法院問政，以超乎常人毅力備戰賽事。

面對年底的立委選戰，趙天麟說，選舉其實也是一場毅力與志氣的馬拉松大賽，今年完賽後，足夠讓這2年來的疲勞與壓力釋放，相信年底的選戰自己能與團隊持續勇往直前，用挑戰極限運動的精神，完成立委連任的目標，未來，也將持續替台灣及高雄的運動賽事努力，擦亮運動城市的招牌。