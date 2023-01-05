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交通地獄！每年402人因「大型車交通事故」死亡　他籲大型車加裝ADAS

▲▼立委趙天麟。（圖／趙天麟辦公室提供）

▲立委趙天麟。（圖／趙天麟辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

台灣大型車交通事故頻傳，據交通部道安會近10年統計，每年大約有402人因「大型車交通事故」導致死亡；其中「視線死角」和「內輪差」更是主要因素，對此，民進黨立委趙天麟5日指出，大型車應儘速加裝「先進駕駛輔助系統」（ADAS），以「智慧交通」解決大型車的視覺死角與內輪差問題。

台灣常見高致死率的大型車交通事故，根據交通部道安會近10年統計，每年大約有402人因「大型車交通事故」導致死亡；其中「視線死角」和「內輪差」更是大型車轉彎的危險要素，平均每年因「大型車左右轉彎」造成事故數達1,483件、死亡人數約64.2人、受傷人數約1,566人。

趙天麟、前台北市議員阮昭雄、前新北市議員何博文、前新竹市議員李妍慧，與「台灣汽機車研發暨策略聯盟」諮委徐學賢共同召開記者會，要求大型車應儘速加裝「先進駕駛輔助系統」（ADAS），並呼籲政府應召開多場次跨部會及連同產業界的公聽會，以「智慧交通」解決大型車的視覺死角與內輪差問題。

趙天麟強調，近年因大型車涉入的死亡人數，包含機車、自行車乃至行人，已經到無法迴避或忽視的情況，但道路安全因素可透過科技來解決。他舉例，歐盟等先進國家為例，用立法來強制車輛必須裝設15種全新智慧型的先進駕駛輔助系統（ADAS），以此讓大型車成為智慧科技與安全兼具的車輛。

阮昭雄提到，台北市在1999年針對多起公車造成的死亡車禍，時任市長馬英九要求降低公車時速在40公里以內，雖是土法煉鋼，仍獲得一定效果。阮也呼籲，交通部和數位部等相關部會，應連結產業界召開多場公聽會，對於現有的科技技術進行整合，或引進最新技術或效仿國外法令的推動與落實。

阮昭雄表示，交通部在相關方面雖有推動、但還不夠快，尤其在預算執行面上，交通部自2021年推動的「大型車裝設主動預警輔助系統」，2021和2022年的預算執行率各是33%和2.72%，還要等到2025年才會推動立法，交通部應比照聯合國車輛安全法規儘速加快立法時程，最好在今年年底完成，確保用路人和駕駛人的安全。

何博文提到，新北市擁有400萬人口，交通是非常的複雜，尤其大型車造成的威脅或傷害更是實際存在於市民的恐懼中。何博文表示，政府應窮盡一且的可能，將相關措施儘速落實，尤其台灣是科技之島，有豐厚的科技資源，應以科技智慧來解決交通危害。

何博文指出，交通部雖有將「緊急煞車輔助系統」和「行車視野輔助系統」列入大型車定檢項目，但台灣仍有許多的新型智慧輔助系統可持續推動，比如行車全周視野輔助、車前碰撞警示輔助、車道偏離警示輔助、盲點警示、胎壓偵測輔助、酒精鎖及疲勞偵測輔助。

李妍慧針對中長期政策提出觀察，指出政府最需要在「科技整合」做更多的努力，尤其智慧交通需要軟硬體進行整合，政府在推行相關政策上，必須要了解到產業界當前的技術發展，如此才能把預算執行在人民生活的痛點上。

「台灣汽機車研發暨策略聯盟」AI發展諮委徐學賢強調，「主動預警」是解決大型車輛視覺盲區及內輪差肇事率的主流趨勢；而台灣現行強制規範的「行車視野輔助系統」不但仍有視線上的死角，更沒有主動預警的功能，反而造成駕駛司機的負擔。

徐學賢於說明會中介紹聯合國UN R151強制法規在安全設計上雖然完備，但若非新型式的整車廠不易實現。以公車式樣及已落地的商用車來看，若短期內欲降低大型商用車關於視線盲區及內輪差的肇事率，建議參考德國交通部頒訂的ABE法規，可行性高且目前已有桃園市公車及環保署清運車輛等導入運行。

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