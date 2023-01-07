連番嗆綠委「如吃檸檬」　曾銘宗「反殺」趙天麟：沒協商還講什麼話





▲國民黨立法院黨團總召曾銘宗7日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院昨進行朝野黨團協商，除發生時代力量黨團總召邱顯智與民進黨團總召柯建銘口角外，對於國民黨團提案凍結國防部幾個預算案，民進黨立委趙天麟受訪質疑是向北京當局獻媚。對此，國民黨團總召曾銘宗7日回應「如吃到檸檬，酸溜溜地」，除開嗆綠委外，也「反殺」趙天麟不及格、不專業，沒來協商還講什麼話。曾銘宗說，國民黨團大方向支持國防預算，但少數幾案仍要督促國軍做得更好，「連這個都不行，那你把人民納稅錢當什麼在用？」

立法院長游錫堃昨召集朝野黨團協商112年度中央政府總預算案，討論四黨提出的刪減、凍結等4782項提案，國民黨立委針對國防預算，提案凍結潛艦國造5億元預算、樂安雷達站約3.7億維持費等。立委趙天麟對此不滿，指國民黨對刪減、凍結國防預算，「是要向北京當局獻媚嗎？有這樣的在野黨還需要敵人嗎？」

曾銘宗今天對於綠營批國民黨刪國防預算一事表示，提出質疑的委員昨天可能沒有參加朝野協商，昨晚7時審查國防部預算，國民黨團幾乎都沒有保留地支持，但是少部分還是要督促它做得更好，連這個都不行，那你把人民納稅錢當什麼在用？

曾銘宗說，國防預算大方向國民黨團都支持，少數幾個提凍結案，是希望報告做更好，不曉得是哪個立委提的，這個人一定不認識預算，或者故意找碴；凍結預算是請國防部來報告，希望他們做得更好、希望國防更強大，「ㄟ，這個不行喔？」花這位立委的錢他沒有意見，但花國家的錢就要好好監督。

曾銘宗也說，國民黨團是督促國防部做得更好，把錢花在刀口上，「國防部沒意見，這個不專業的立委怎麼會有意見呢？」曾銘宗還向媒體詢問是哪個立委，一聽是趙天麟，他接著開嗆「不及格的委員」，朝野協商都沒有看到他，沒有參與也可以看直播，看看國民黨怎樣支持國防預算，「不及格、不認真，沒來協商還來講什麼話。」

媒體進一步詢問，昨天時代力量立委邱顯智關切個資問題，卻被民進黨團總召柯建銘關麥克風爆出爭議。曾銘宗回應，朝野協商相關提案，民進黨最不認真，60幾席立委提不到100案，還攻擊國民黨、時代立量的提案。

曾銘宗表示，國民黨團提2000多案屬正常，中華民國有30幾個部會，立委1人提1案就將近50案，「這哪會多？」民進黨不認真、不負責、不監督，放棄自己審查預算權責，不曉得他們講話的時候有沒有戴口罩，還有臉出來說嘴，執政黨也要監督政府，不然選這立委做什麼？還來攻擊國民黨、時代立量，「你就是因為沒有尊重在野黨」，連朝野協商提案也要翻桌，莫名其妙。

對於蠻多案中有重複內容一事，曾銘宗指出，重複是有可能的，「我曾銘宗提的，跟別人提的，我們沒有交換意見啊」，英雄所見略同，很正常；比如大家對個資洩露都覺得很嚴重、需要處理，所以有些委員會有提類似提案，這很正常，但每位委員不同，提案的日期也不一樣，哪個法律說不行，還限制人家怎麼提案，莫名其妙。