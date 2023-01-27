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高雄壽山動物園重開張　趙天麟曝私房旅遊路線

▲▼春節留稿勿用 趙天麟與家人2018年同遊壽山動物園。（圖／趙天麟提供）

▲趙天麟多年前帶著妻小們同遊壽山動物園，留下滿滿回憶。（圖／趙天麟提供）

記者呂晏慈／台北報導

高雄壽山動物園斥資5.5億元整修重新開張，參觀民眾紛紛被園內的水豚、狐獴的可愛萌樣迷倒。在地立委趙天麟受訪笑說，他自大學畢業後開始「南漂」成為高雄人，動物園滿載著年輕時期的回憶，身為「三寶爸」的他，動物園也是「遛小孩」的好去處，推薦民眾可從西子灣出發，沿途遊歷港灣、舊城區、動物園，規劃1至2日的慢遊輕旅行。

壽山動物園歷經1年多改建，終於在去年12月重新開幕，目前門票仍採預購制，不開放現場售票。趙天麟介紹，壽山的地理位置位處高雄港邊及愛河畔，是高雄人的「後花園」，近年正式被納入國家自然公園，而壽山動物園位於壽山上面，是全台灣唯一一個設立在國家自然公園裡面的動物園，在旅遊路線方面，他推薦結合西子灣、亞洲新灣區遊程，規劃1至2天的輕旅行，外縣市的民眾也可以搭乘高鐵轉乘捷運、郵輪或其他大眾運輸工具前往。

▲▼壽山動物園非洲獅二哥與非洲獅小辛。（圖／壽山動物園提供）

▲壽山動物園非洲獅吸引民眾拍照留念。（圖／壽山動物園提供）

趙天麟透露，他是「南漂」的高雄人，大學畢業後前往高雄，曾攻讀中山大學碩士學位，因此，壽山動物園乘載著年輕時期的回憶，特別喜歡在壽山上俯瞰港灣，並在森林綠意環抱下，與妻小們遊歷動物園，「早期的壽山動物園比較原始、迷你，很多高雄人喜歡來這邊散步，也是高雄小朋友們的共同回憶。」

趙天麟表示，高雄市長陳其邁是第一位在地出生的高雄市長，他在任內推動「新動物園運動」，重新改造壽山動物園，讓動物園變成一座孩童可親近、人獸共生的樂園，例如規劃融入大自然的親水遊憩空間，也透過空中迴廊等設計，讓動物們生活的空間變大，人類也可以從不同角度欣賞、觀察動物，比起過往的空間設計好像人類是「高高在上」、宰制著動物們，現在的空間更具生態教育意義。

值得一提的是，趙天麟身為在地立委，也大力協助爭取中央經費，主持數場協調會，其中陳其邁提倡的「新動物園運動」扮演關鍵角色，透過進一步論述壽山動物園對於城市的意義，讓交通部、營建署等主管機關了解這次改建不僅僅是門面、設施的更動，另一方面，許多高雄在地公民營企業大力支持動物園整修，結合公民社會的力量，最終促成動物園大變身，成果可比擬於前市長陳菊任內興建的市圖總館，「若是市圖總館代表『書香高雄』的意義，壽山動物園就是『生態高雄』的代表。」

▲▼高雄壽山動物園。（圖／翻攝自壽山動物園臉書專頁）

▲民眾可漫步在壽山動物園內的高空迴廊中，觀察動物們的一舉一動。（圖／翻攝自壽山動物園臉書專頁）

▲▼ 高雄壽山動物園回來了！12／16試營運，全新園區搶先看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲壽山動物園去年底重新開張，成為民眾春遊的好去處。（資料照／記者賴文萱翻攝）

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