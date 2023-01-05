高嘉瑜批稅收超徵「行政失靈」引綠反彈　羅致政砲轟：不懂裝懂

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜近日透過臉書撰文批評，稅收超徵並非政績而是行政失靈，持續性的鉅額超徵則意味著「量入」失敗，呼籲應檢討不合時宜的關稅、貨物稅。對此，民進黨立法院黨團幹事長羅致政5日上午受訪直言，這是不懂裝懂，今年稅收超徵代表台灣總體經濟表現超乎預期，跟行政失靈完全無關；立委趙天麟亦指，為了刷聲量扭曲、破壞執政團隊的形象，這跟為反對而反對的在野黨有什麼兩樣？

高嘉瑜日前指出，稅收預算超徵無論所用為何，都非政績而是行政疏失，應先檢討，所謂稅收預算，理應透過事前的合理編列，依此量入為出，若持續性的鉅額超徵則意味著「量入失敗」，即是政府無法正確預估、有效掌握財源，自然也「難以為出」，進而導致施政進度落後、行政效率不彰。

不過，高嘉瑜此語引發同黨立委高度不滿，羅致政今天上午受訪說，這是不懂裝懂，稅收超徵代表台灣總體經濟表現超乎預期，跟行政失靈完全無關，把政府的美意弄成政府做錯事，非常不恰當，尤其高嘉瑜還是執政黨委員，民進黨團群組內，很多人亦表達不以為然。

此外，趙天麟說明，稅收超徵的意思是，政府收到比預期多的稅收，應該是治理績效卓越的表現，講白話就是「政府很會經營，因此獲得很多盈餘」，因此近期才會討論如何分配這些盈餘的問題，這不是一個很複雜的概念，身為立法委員的高嘉瑜一定清楚。

趙天麟直言，高嘉瑜的說法是一個謬論，完全不符合事實，高身為執政黨的立委，在立委本分上，面對這樣幾近「常識」的論點都不了解，或者是了解卻扭曲、散播謬論，真的太不應該了，「典型的純粹為了刷聲量，為了一己之私而去扭曲、破壞執政團隊的形象，這樣跟為反對而反對的在野黨有什麼兩樣？」