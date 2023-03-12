　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

專家：陸今年外貿「不悲觀」　但要擴大出口目的地範圍

▲▼ 上海,外高橋碼頭,碼頭,貨櫃,集裝箱。（圖／視覺中國）

▲上海外高橋碼頭。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸全國人大代表、經濟學家余淼傑近日受訪表示，今年中國外貿形勢「不會悲觀」，但要擴大出口目的地範圍，不過於集中在歐美成熟市場，更需向一些新興工業國家出口。

余淼傑接受《澎湃新聞》採訪時提到，面對外需放緩、外貿承壓的情況，要更好發揮進出口對經濟的支撐作用，一方面，要擴大出口目的地範圍並做好出口產品的差異化，不能太過於集中在歐美成熟市場，應該向東南亞國家或者其他經濟比較好的新興工業國家多出口，「儘管這些市場一開始比較小，但聚少成多、積小為大，假以時日，發展會越來越好。」

▲深圳鹽田港碼頭,集裝箱,貨櫃。（圖／CFP）

余淼傑說，出口的產品種類也要參考不同目的地的收入水平，通過產品的出口差異化來更好提升出口的數額，另一方面，要擴大進口，特別是擴大對日本、韓國的進口，「因為相對其他國家，日韓的中間品、核心零部件等質量較高。同時，擴大對RCEP國家的原材料進口也很重要，充分發揮好RCEP的區域『抱團取暖』的功能。」

在談到今年外貿形勢的預判時，余淼傑認為，並不會悲觀，進出口總額預計能達到48兆元到50兆元（人民幣）之間，如果發展比較好，今年外部世界不發生大規模經濟危機的話，中國出口大概在28兆元，進口22兆元，貿易順差應該在6兆元左右。

不過，余淼傑也提到，如果因為外需的疲軟，出口可能會下降，進口也相應會下降，進出口總額可能會有所變動，「但我認為外貿順差還是能達到6兆元左右的，我非常有信心。」

對於5%的經濟成長目標，余淼傑認為，是一個非常實事求是、穩健的目標，「如果外界沒有發生大的經濟危機，我認為今年實現5%的經濟增速應該是『板上釘釘』的事情。之所以設定相對穩健的增速，一個原因是我們強調經濟高質量發展，而不是一定強調量的增加，質的有效提升比量的增長顯得更為重要。」

ET快訊
古巴太猛「林襄坐台下露瘋癲表情」！　球迷目擊全拍下
快訊／曾峻岳投到流鼻血！　塞衛生紙續投連飆3K
古巴大叔本壘後狂「叭叭」！　大聯盟記者：台灣球迷不愛他了
快訊／江少慶連2局好投！　古巴仍7比0領先中華隊
麻煩機長開快點！轉機來不及了　飛機真的提前20分鐘降落
冥燈鳳梨認了「重注下中華隊讓分」！　千人氣炸：你賣擱母
快訊／韓國終於拿首勝　7比2擊敗捷克
餅總國際賽實驗？　江坤宇進職棒首次改守二壘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

麻煩機長開快點！轉機來不及了　飛機真的提前20分鐘降落

專家：陸今年外貿「不悲觀」　但要擴大出口目的地範圍

陸統計局長：中國復甦可期　讓國際組織對世界經濟不那麼悲觀

陸公安部長王小洪任國務委員升「副國級」　習福建舊部握住「刀把子」

2關鍵身分！　諶貽琴升任大陸「唯一」女性國家領導人

國足成績一路下滑　陸體育局長坦承：出現了諸多亂象

89歲老先生爬8公尺高坡逃離養老院　受困後山被救：想家了

陸可再生能源裝機超過煤電　佔比達到47.3%

「他」高速打造解放軍科技戰隊 　 航太背景李尚福新任陸國防部長

陸促成「伊沙」復交　胡錫進引外界說法：中國正成為中東主要掌舵人

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

小S激吻吳慷仁畫面曝光　《此時此刻》全是大咖卡司

修杰楷噹賈靜雯記性差遭反擊！　張軒睿認愛…謝欣穎駁情變

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

麻煩機長開快點！轉機來不及了　飛機真的提前20分鐘降落

專家：陸今年外貿「不悲觀」　但要擴大出口目的地範圍

陸統計局長：中國復甦可期　讓國際組織對世界經濟不那麼悲觀

陸公安部長王小洪任國務委員升「副國級」　習福建舊部握住「刀把子」

2關鍵身分！　諶貽琴升任大陸「唯一」女性國家領導人

國足成績一路下滑　陸體育局長坦承：出現了諸多亂象

89歲老先生爬8公尺高坡逃離養老院　受困後山被救：想家了

陸可再生能源裝機超過煤電　佔比達到47.3%

「他」高速打造解放軍科技戰隊 　 航太背景李尚福新任陸國防部長

陸促成「伊沙」復交　胡錫進引外界說法：中國正成為中東主要掌舵人

全中運跆拳道賽程喊卡　電子護具系統異常！電信警察偵辦中

勸路人「小聲講電話」引殺機！　地方媽媽酒吧門口被一刀砍死

蘆洲民宅瓦斯管突炸火！女屋主燙傷愣原地…超猛鄰居飛奔撲火

過境台灣轉機要收費了！3／31起每人收500元　「未滿2歲可免費」

桃園植樹節送千株樹苗　對抗氣候異常成立智慧農業推動小組

謝和弦超寵女！　吐「生女兒最大憂心」：多抱一天就是我賺到

快訊／松山退能仁收季軍　林現惟27分11籃板獲MVP

落單柴犬呆坐派出所門口　見警察靠近「自己報案找主人」：走失了

毒販以為錢莊跟蹤！主動敲車窗理論...門打開全是刑警傻眼了

2寶爸和少女上摩鐵拍動作片！妻寫信求情　法官一查手機打臉了

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

大陸熱門新聞

麻煩機長開快點！轉機來不及了 飛機真的提前20分鐘降落

兒子沉迷手遊！爸爸請假讓他玩　連打17小時求饒

男殺5貓　遭圍毆「逼吃貓屎」大便抹臉

OL上午錄取下午報到　入職嚇到閃辭

爸媽不讓買900元鞋！28歲女「下跪磕頭」

「戰狼」趙立堅調職沈寂數月現身 「微發福」考察廣西「笑開懷」

女嬰行動遲緩…一查驚現妹妹寄生在大腦中

89歲老先生爬8公尺高坡逃離養老院 受困後山被救：想家了

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

大陸新舊總理交接互動冷

諶貽琴成中國「唯一」女性國家領導人

李尚福高速打造解放軍科技戰隊

國足成績下滑　陸體育局長：出現諸多亂象

陸公安部長王小洪任國務委員升「副國級」 習福建舊部握住「刀把子」

更多熱門

相關新聞

陸調查：47%外貿企業反映疫情影響生產

陸調查：47%外貿企業反映疫情影響生產

中國大陸貿促會近日發表《第三季度外貿形勢調研報告》，調查顯示，有47.68%的外貿企業反映疫情影響生產，60.02%的企業表示訂單下降，還有51.83%的企業感受到訂單分流。

陸上半年貨貿進出口總值19.8兆人民幣 5至6月份外貿增速明顯回升

陸上半年貨貿進出口總值19.8兆人民幣 5至6月份外貿增速明顯回升

陸：外貿不穩　但有信心全年維持合理區間

陸：外貿不穩　但有信心全年維持合理區間

陸Q1進出口增長10.7％ 太陽能電池出口增長100.8%

陸Q1進出口增長10.7％ 太陽能電池出口增長100.8%

巴基斯坦日盛大閱兵 首批中國進口殲－10CE亮相空中分列式

巴基斯坦日盛大閱兵 首批中國進口殲－10CE亮相空中分列式

關鍵字：

外貿

讀者迴響

熱門新聞

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

主審關切古巴先發投手　突然因傷退場

台美混血大物獲8年34億合約

中華隊2勝！4大超商買1送1優惠包快收

曾峻岳連飆3K　古巴7局7比0領先中華

應援太吵？古巴抗議　疑抹油被噓爆

台式應援震撼國際！　美體育主編羨慕轉發這幕

中華隊勝荷蘭　晉級8強有兩條路

一張圖看懂吳哲源超狂表現！　輾壓達比修有

經典賽奪勝「啦啦隊場邊偷爆哭」！感人畫面全被拍

抗荷成功　大聯盟記者：最大冷門

即／台南停車場1男「舉槍輕生」命危

更多

最夯影音

更多
外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴
張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面