專家：陸今年外貿「不悲觀」　但要擴大出口目的地範圍

▲上海外高橋碼頭。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸全國人大代表、經濟學家余淼傑近日受訪表示，今年中國外貿形勢「不會悲觀」，但要擴大出口目的地範圍，不過於集中在歐美成熟市場，更需向一些新興工業國家出口。

余淼傑接受《澎湃新聞》採訪時提到，面對外需放緩、外貿承壓的情況，要更好發揮進出口對經濟的支撐作用，一方面，要擴大出口目的地範圍並做好出口產品的差異化，不能太過於集中在歐美成熟市場，應該向東南亞國家或者其他經濟比較好的新興工業國家多出口，「儘管這些市場一開始比較小，但聚少成多、積小為大，假以時日，發展會越來越好。」

余淼傑說，出口的產品種類也要參考不同目的地的收入水平，通過產品的出口差異化來更好提升出口的數額，另一方面，要擴大進口，特別是擴大對日本、韓國的進口，「因為相對其他國家，日韓的中間品、核心零部件等質量較高。同時，擴大對RCEP國家的原材料進口也很重要，充分發揮好RCEP的區域『抱團取暖』的功能。」

在談到今年外貿形勢的預判時，余淼傑認為，並不會悲觀，進出口總額預計能達到48兆元到50兆元（人民幣）之間，如果發展比較好，今年外部世界不發生大規模經濟危機的話，中國出口大概在28兆元，進口22兆元，貿易順差應該在6兆元左右。

不過，余淼傑也提到，如果因為外需的疲軟，出口可能會下降，進口也相應會下降，進出口總額可能會有所變動，「但我認為外貿順差還是能達到6兆元左右的，我非常有信心。」

對於5%的經濟成長目標，余淼傑認為，是一個非常實事求是、穩健的目標，「如果外界沒有發生大的經濟危機，我認為今年實現5%的經濟增速應該是『板上釘釘』的事情。之所以設定相對穩健的增速，一個原因是我們強調經濟高質量發展，而不是一定強調量的增加，質的有效提升比量的增長顯得更為重要。」