陸調查：47%外貿企業反映疫情影響生產　60%稱訂單下降是最大困難

▲深圳鹽田港碼頭。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸貿促會近日發表《第三季度外貿形勢調研報告》，調查顯示，有47.68%的外貿企業反映疫情影響生產，60.02%的企業表示訂單下降，還有51.83%的企業感受到訂單分流。

貿促會新聞發言人、中國國際商會秘書長孫曉坦言，當前，外貿企業仍面臨外部需求收縮、在手訂單不足、綜合成本高企、疫情反覆困擾、經貿摩擦增多等多重困擾。

調查顯示，60.02%企業表示訂單下降是面臨的最大困難，51.83%企業感受到訂單分流，56.22%企業認為原材料成本上升，47.68%企業反映疫情影響生產。

孫曉提到，外貿企業的政策訴求主要體現在三個方面，包含繼續加大減稅降費落實力度，延續相關稅收減免優惠舉措，幫助企業降成本、增信心、解難題；加快恢復國內線下辦展，積極組織外貿企業境外參展，提高跨境人員流動便利性；加大外貿企業利用自貿協定優惠政策的培訓諮詢，幫助企業有效應對國際經貿摩擦，全面提高企業運用優惠政策和抗擊外部風險能力。

不過，報告也顯示，外貿企業的信心預期正在增強，有45.1%的外貿企業表示三季度外貿發展信心逐步恢復；30.31%的外貿企業預計全年貿易額能夠實現同比增長，該比例較二季度上升4.09個百分點。

孫曉強調，在調查中深切感受到，各項穩外貿政策實施效果在三季度開始集中顯現，上半年企業反映強烈的運價、能源、資金、匯率等問題得到明顯緩解，具體表現在如下幾個方面，外貿企業出口額和利潤雙雙向好，22.69%企業貿易額環比上升，19.52%企業利潤環比上漲。

孫曉說，高附加值行業出口利潤增長幅度較大，鐵路船舶航空航天運輸設備、造紙和紙製品、專用設備製造、汽車等行業外貿增長動力較足，分別有40%、39.29%、35%和28.28%企業實現出口利潤的環比增長。

孫曉還說，外貿企業對貿易新業態新模式寄予厚望，46.7%企業認為外貿綜合服務對出口促進的作用最大，22.52%企業認為跨境電商的作用較大。