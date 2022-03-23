巴基斯坦日盛大閱兵　首批中國進口殲－10CE亮相空中分列式

▲從中國進口的殲-10CE亮相巴基斯坦國慶閱兵。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

巴基斯坦今（23）日在首都伊斯蘭瑪巴德舉行「巴基斯坦日」國慶閱兵儀式，由巴基斯坦陸海空三軍、準軍事部隊和民間武裝部隊參與閱兵。值得注意的是，從中國購買的殲－10CE（外貿版）也首次在巴基斯坦亮相，加入空中部隊的分列式，接受司令台檢閱。

▲巴基斯坦空軍接裝首批6架殲-10CE。（圖／翻攝海外網）

《環球時報》報導，3月11日，巴基斯坦空軍在卡姆拉舉行首批6架殲-10CE接裝儀式，標誌著中國新一代航空主戰裝備正式列裝巴基斯坦空軍，實現了中國新一代航空主戰裝備成體系、成建制出口。

巴基斯坦總統阿里夫·艾維表示，巴基斯坦是一個負責任的核大國，希望與所有其他國家和平共處、尊重主權，「巴基斯坦絕不會在其安全和主權問題上妥協，並將對任何針對性侵略作出強有力的回應。」

外界稱殲-10戰鬥機為「猛龍」，是由大陸自主研發的多用途、全天候第四代戰鬥機，其搭載的發動機也是由大陸自主研製，提高了該戰機在性能適配性及技術性的優勢。自從巴基斯坦與大陸在2021年6月簽下採購合約後，才過8個月的時間便交付首批6架殲-10CE戰機。