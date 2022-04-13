陸Q1進出口增長10.7％　太陽能電池出口增長100.8%

▲江蘇一間工廠正生產用於外銷的太陽能電池及零組件。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸海關總署今（13）日公布一季度（Q1）外貿進出口總值9.42兆元人民幣（約 40.50兆元新台幣），同比增長10.7%，出口5.23兆元人民幣（約22.48兆元新台幣），同比增長13.4%；進口4.19兆元人民幣（約18.01兆元新台幣），同比增長7.5%。

▲東協國家仍為大陸第一大貿易夥伴。（圖／CFP）

《央視》報導，商品結構方面，一季度機電產品、農產品進口值分別為1.71萬億（兆，下同）元（人民幣，下同）、3362.5億元，分別增長2.7%、4.1%；機電產品出口3.05萬億元，同比增長9.8%，其中，出口太陽能電池、鋰電池、汽車分別增長100.8%、53.7%和83.4%。

大陸海關總署發言人李魁文表示，Q1有進出口實績的外貿企業為43.2萬家，同比增加5.7%，民營企業進出口4.52兆元，增長14.1%，佔外貿總值的48%，比2021年同期提升1.4個百分點。

數據顯示，大陸與「一帶一路」、「RCEP」成員國等主要貿易夥伴在Q1進出口分別增長16.7%及6.9%，形成區域合作緊密、貿易多元共進的國際市場佈局。此外，大陸對東協、歐盟、美國及日本分別進出口1.35兆元、1.31兆元、1.18兆元和5741.8億元，同比分別增長8.4%、10.2%、9.9%和12.3%，東協國家仍為大陸第一大貿易夥伴，佔外貿總額的14.4%。