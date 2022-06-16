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陸商務部：外貿面臨不穩定因素　但有信心全年維持在合理區間

▲▼大陸山東汽車製造工廠,電動車,生產線,工人,製造。（圖／CFP）

▲全球經濟前景不明，大陸外貿出口面臨不穩定因素。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸商務部新聞發言人束珏婷16日表示，當前及今後一階段，外貿發展仍面臨一些不確定不穩定因素，但總的來說，有信心保持全年外貿運行在合理區間，為穩定宏觀經濟大盤多作貢獻。

束珏婷提到，今年中國外貿開局總體平穩，但受內外部多重因素影響，穩增長壓力有所加大，「5月以來，外貿企業復工復產有序推進，產業鏈供應鏈不暢逐步緩解，各項穩增長政策效果逐漸顯現，經過各地方、各相關部門和廣大外貿企業共同努力，5月進出口增速回升至9.6%，外貿領域呈現恢復性增長勢頭。」

▲華為海思工廠,芯片。（圖／CFP）

束珏婷指出，當前及今後一階段，外貿發展仍面臨一些不確定不穩定因素，「從國際看，世界經濟復甦脆弱，導致外需增長乏力。世界銀行最新發布的報告將2022年全球經濟增長預期下調至2.9%，遠低於今年1月預期的4.1%。從國內看，外貿企業仍面臨成本、供應鏈和物流等方面的問題。」

束珏婷說，儘管存在一些困難，實現今年外貿保穩提質目標仍具備諸多有利條件，「一是各地區各部門堅決貫徹中央決策部署，落實高效統籌疫情防控和經濟社會發展要求，正常生產生活秩序逐步恢復，物流堵點逐步打通，中國外貿產業優勢將得到進一步發揮。」

▲深圳鹽田港碼頭,集裝箱,貨櫃。（圖／CFP）

「二是支持政策密集出台，國務院出台紮實穩住經濟的一攬子政策措施，發布推動外貿保穩提質的意見，並對解決企業復工達產困難、加快出口退稅、提升港口效率等工作作出進一步部署，各地區各相關部門正積極落實並出台配套舉措，各項支持政策疊加效應釋放，將有力促進外貿增長。」

「三是自貿協定夥伴越來越多，自貿協定發揮的減稅和貿易便利化作用也將對外貿發展起重要推動作用。」

最後，束珏婷強調，總的來說，有信心保持全年外貿運行在合理區間，為穩定宏觀經濟大盤多作貢獻。

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