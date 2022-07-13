陸上半年貨貿進出口總值19.8兆人民幣　5至6月份外貿增速明顯回升

▲大陸2022年上半年貨物貿易進出口總值為19.8兆元人民幣。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸海關總署今（13）日公布2022年上半年貨物貿易進出口總值為19.8兆元人民幣（約87.12兆元新台幣）同比增長9.4％，其中，出口11.14兆元人民幣（約49.01兆元新台幣），增長13.2%；進口8.66兆元人民幣（約38.19兆元新台幣），增長4.8%。

▲上海自由貿易試驗區 。（圖／CFP）

海關總署統計分析司司長李魁文表示，5、6月份外貿增速明顯回升，隨疫情防控形勢總體向好，外貿企業復工復產有序推進，特別是長三角等地區進出口快速恢復，帶動全國外貿整體增速明顯回升，「5月份外貿進出口同比增長9.5%，增速較4月份加快了9.4個百分點，6月份增速進一步提升為14.3%。」

李魁文提到，一般貿易進出口比重持續提升，2022年上半年，一般貿易進出口12.71兆元（人民幣，下同），增長13.1%，佔外貿進出口總值的64.2%，同比提升了2.1個百分點。

此外，大陸對主要貿易夥伴進出口上半年也保持增長，李魁文表示，對東盟、歐盟、美國分別進出口2.95兆、2.71兆和2.47兆元，分別增長10.6%、7.5%和11.7%，「對一帶一路沿線國家、RCEP貿易夥伴進出口分別增長17.8%和5.6%。」

至於外貿經營主體活力進一步增強及主要產品進出口平穩增長，這兩點也是大陸2022年上半年進出口總值增長的重要因素。

李魁文強調，2022年上半年一季度平穩開局，5、6月份迅速扭轉了4月份增速下滑的趨勢，為全年外貿保穩提質打下了堅實的基礎，「當前，新冠肺炎疫情和國際環境更趨嚴峻複雜，外貿發展仍面臨一些不穩定不確定因素，保穩提質還面臨不少壓力，但經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變。」