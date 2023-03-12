自己不納2024民調改做球給侯友宜？　朱立倫：做球給主要侯選人

▲總理逝世九十八周年紀念日，朱立倫向總理銅像獻花致敬。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

適逢國民黨總理孫中山逝世98周年紀念日，國民黨主席朱立倫今（12）早前往國父紀念館向總理銅像獻花致敬。針對2024總統大選，國民黨秘書處黃健庭日前表示，朱立倫不想把自己納入自己民調，此舉是否代表做球給新北市長侯友宜？朱立倫回應，自己做為國民黨總教練，最重要任務就是要讓國民黨「走對的路、提對的人」，因此他所做的事情都是做球給所有人，也都是做球給國民黨主要的候選人。

朱立倫今早前往國父紀念館向總理銅像獻花致敬，媒體問及2024藍軍「最強總教練」是否要做球給侯友宜？朱對此表示，身為國民黨主席、身為國民黨總教練，最重要任務就是要讓國民黨「走對的路、提對的人」，團結大家。

朱立倫指出，所謂走對的路，包含親美、友日、和陸，自己所做的事情都是做球給所有人，也都是做球給國民黨主要的候選人。他強調，這些都是應該要做的，且還會持續努力，讓國民黨走對的路。

至於提對的人，朱立倫指出，就是大家一起支持國民黨最強最好的候選人，最後當然要團結一致，尤其近期看到太多謠言、太多不實傳聞，「我一再強調，謠言到此為止！不要再有製造任何謠言，不要再有任何破壞團結的舉動！這樣才能團結勝選。」