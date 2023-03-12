王定宇：依「金門協議」　先把二膽島上兵救回台灣

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

陸軍金門防衛指揮部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊陳姓上兵失聯案，周五下午有消息傳出，該上兵身穿救生衣游到大陸，因體力不支被大陸海警救起。長期關注國防議題的民進黨立委王定宇12日表示，應儘速依照國際規範或「金門協議」將其救回台灣，回台後再了解真正原因，若是逃兵或投敵要以法律制裁，但若是非自願性因素或意外，也應該還他清白。

王定宇今天上午受訪說，這一位在前線擅離職守，最後被中國海警撈起來的士兵，目前有人說不適用「金門協議」，因為他不是偷渡，因此不適用以「金門協議」引渡回台。

不過，王定宇指出，就偷渡的定義，沒有辦任何出入境證明的，當然就是偷渡，無論是按照「金門協議」或「國際慣例」，或者基於人道，不管這一名士兵是出於意外、非自願性理由，或者他就是沒有辦證件、游過去（中國），都可以透過種種國際規範，把他交回給台灣。

王定宇說，至於中國是否會遵守國際規範，或者是所謂的「金門協議」，就看中國怎麼處理這件事情。他憂心，對中國來講，法律或協議永遠是中國政治考量的參考作用而已，中國政權並不是個法治國，盼中國能夠理解，讓該名士兵儘速回到台灣來。

王定宇補充，這位士兵到底是所謂的叛逃、投敵，或者是意外落水、非自願性因素，最後被中國海警在海面上撈起來，送到廈門，不管原因是什麼，先把人救回台灣是要緊的事情，回來之後了解他真正的原因，如果是違法逃兵或投敵，都應該以最重法律來制裁，至於若是非自願性因素或意外，也應該還他一個清白。