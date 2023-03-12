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在學共產黨？　游盈隆嘆把蔡英文「四個堅持」納黨綱是餿主意

▲總統蔡英文出席國家資通安全研究院揭牌典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲外傳民進黨有意將蔡英文的「四個堅持」納入黨綱。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

近期傳出身兼民進黨主席的副總統賴清德有意將總統蔡英文的「四個堅持」納入黨綱，行政院長陳建仁更表示，「四個堅持」是全體國民的共識。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆12日在臉書上大嘆「我不知道是誰給賴清德這個餿主意」，表示把某某人的思想、路線或主張納入黨綱，從歷史上看，只有極權主義政黨會這麼做，最好的例子就是中國共產黨。

游盈隆指出，兩個禮拜前，國內媒體一篇報導引起政治圈關注，內容大致是「民進黨賴清德陣營為化解美方疑慮，已經私下討論，想要將蔡英文總統主張的「四個堅持」納入黨綱」，報導中還引述黨內派系人士的反應，一位新系立委說「因爲這樣可讓全世界更清楚台灣的立場，更可獲得國人的信任」，非新系人士說「賴清德身為黨主席的首要任務就是團結，未來如果能將代表蔡總統精神的「四個堅持」納入黨綱，對跨派系合作將會是正向發展，樂觀其成」，民進黨中央人士和親賴人士則說「此事目前仍在討論階段，尚無定案」，他認為，由此可見，這不是空穴來風。

游盈隆表示，看了這篇報導後，自己第一時間背脊發涼，毛骨悚然，「直覺賴陣營要出事了」。他提到，民進黨本質上是一個民主政黨，黨史上也不乏呼風喚雨引領時代風潮的英雄豪傑，但從未出現一種想法，甚至一種念頭，說是想把某某人的思想、路線或主張納入黨綱。從歷史上看，只有極權主義政黨會這麼做，尤其是左派共產極權政黨，最好的例子就是中國共產黨，他舉例，最近的例子則是去年十月，中共二十大將擁護中共主席習近平的「兩個確立」和「兩個維護」納入黨的章程，「難到民進黨要學習共產黨嗎？民進黨要『共產黨化』嗎？」

此外，游盈隆提到，值得注意的是，蔡英文的「四個堅持」主張，是2021年國慶日提出的新兩岸關係主張，包括「堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持『中華民國台灣』的前途必須遵循全體台灣人民的意志」，他認為，這項主張基本上是「兩個中國」，民進黨如果將其納入黨綱，將是非常大膽的作為，表面上看或許可以洗刷民進黨「台獨黨」的印記和「汚名」，減輕「疑賴論」的殺傷力，但一旦確定，民進黨必將地動山搖。

游盈隆直言「我不知道是誰給賴清德這個餿主意，未來會不會成真？但既然媒體言之鑿鑿，或許這是賴陣營試探社會反應的動作。」他指出，近兩個月，民進黨在賴清德就任黨主席以來，整體表現可圈可點，正視學倫、黑金、沒收初選問題，各項改革雷厲風行，頗有「去國民黨化」的氣慨，讓人耳目一新，相當程度回應了社會期待，也讓原本奄奄一息的民進黨重新活起來，但他強調，若這個時候來個一百八十度大轉彎，搞「四個堅持」入黨綱，啓人疑竇，覺得是向共產黨看齊，沾染共產黨氣息，甚至「共產黨化」，那就不只是改革前功盡棄，而是後患無窮了。

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