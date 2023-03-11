經典賽逆轉勝看南投補選　游盈隆讚賴清德「不畏英派」：對症下藥

▲游盈隆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

2023WBC世界棒球經典賽10日比賽，中華隊以11:7擊敗義大利隊。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這場「台義之爭」令他聯想起南投縣第二選區立委補選，民進黨候選人蔡培慧以1925票險勝國民黨對手林明溱，意外讓民進黨提前走出死蔭的幽谷。

游盈隆11日透過臉書發文表示，南投立委補選後，民進黨快馬加鞭在8日通過「2024總統與立委初選與提名時間表」，兌現民進黨主席賴清德恢復初選、重建黨內民主的承諾。另一方面，中執會也於日前通過「誠信條款」，不建議現任議員參與本次立委選舉，回歸古典民主「社會契約論」，有重拾過去「四年條款」的味道，使國人耳目一新。

回顧賴清德1月18日正式入主黨中央，游盈隆指出，賴清德積極快速處理總統蔡英文遺留下來、讓人詬病的「學倫、黑金、沒收初選」三大議題，且其作法一點都不含糊、拖泥帶水，具體回應社會期待，努力重建人民對民進黨的信心與信任。目前為止，賴清德的所為可圈可點、對症下藥，不畏懼英派反彈，讓誤入歧途的民進黨回歸正途，展現他強烈的保護民進黨政權的決心和意志。

至於國民黨對民進黨中執會通過的「誠信條款」強烈抨擊，游盈隆認為，這樣的抨擊「沒道理」，基本上氣勝於理。民進黨新人新政，深感黨內過去若干年選舉亂象，漸次回歸黨內1990年代「四年條款」軌道，重建優良選舉參與秩序，回歸古典民主的社會契約論，是值得稱讚的創舉。

游盈隆批評，國民黨如飛象過河，禁不起民進黨「誠信條款」的撩撥，對國民黨而言絕非好預兆。2024總統與立委大選已悄悄開打，未來一年肯定好戲壞戲都有，而「得民者昌，失民者亡」是不變的定律。