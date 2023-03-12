「面對極端氣候不是坐等下雨」　蔡英文：開發水源、強化建設韌性

▲總統蔡英文12日出席「112年森活圈植樹節活動」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文12日出席「112年森活圈植樹節活動」，種下台灣的原生樹苗時表示，兩年前才一起度過嚴峻的百年大旱，面對全球極端氣候，政府的做法不是坐等下雨，而是訂定明確的目標，透過「前瞻水環境建設計畫」，主動開發多元水源、強化水資源建設的韌性，從2017年到現在，全國已經增加每天197萬噸的供水能力。

蔡英文說，政府除了努力落實「前瞻水環境建設計畫」，也多管齊下，在枯水期努力清淤，清得多，讓雨季來臨時，水庫就能存更多；政府也加速建置聯通管線，讓水源可以跨區調度；更積極投入水利工程建設，包括現場的鳥嘴潭，已經規劃打造成為全國最大的人工湖。

蔡英文接著說，這也是即將就任立委的蔡培慧，從擔任行政院中辦執行長開始，就積極投入、協助推動的工程，未來完工之後，可以幫助解決民生用水問題，每天能夠提供25萬噸的水給南投和彰化地區使用。中央也投入兩億多的經費，把周邊的交通做好，讓這裡成為草屯地區新的休閒、旅遊景點，帶動南投的發展。

蔡英文指出，水利工程是國家的百年大計，除了鳥嘴潭的建設，今年政府在「疫後特別預算」中，編列了141億元的經費，要進一步強化各地的農田水利工程，像是在南投地區，將會配合鳥嘴潭建設，做周邊的烏溪阿罩霧各圳及北投新圳工程，讓豐水期能取水、蓄水，在枯水期能穩定供水，讓南投各地都有足夠的水源，供農業使用。

對於現在的水情及政府的工作進度，蔡英文表示，去年南部地區的降雨量，是過去30年來的新低；政府從去年8月就提前啟動防旱節水措施，從跨區調度水源、增鑿抗旱水井、加強灌溉管理，到落實產業節水，來因應今年上半年的水情考驗，避免水庫發生空庫的現象。

蔡英文說，這陣子中南部水情確實吃緊，經濟部也跟地方政府密切合作，政府會全力調水、找水，也請民眾多節水、省水，一起挺過旱象，降低上半年水情，對民生及產業用水的影響。她強調，從水利基礎建設，到跨區調度水源，每一個環節，政府都會全力以赴，為人民的生活、產業的繁榮努力。

▼總統蔡英文12日出席「112年森活圈植樹節活動」。（圖／總統府提供）

