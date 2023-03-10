二膽島失蹤上兵傳獲救！　王定宇籲國防部：嚴重懲處、查明動機

記者詹宜庭／台北報導

金門二膽島1名26歲陳姓上兵昨早被發現失聯，今日下午有消息傳出他穿著救生衣試圖游到中國大陸，但中途體力不支而被大陸警方救起。對此，民進黨立委王定宇10日晚間表示，若該名士兵為「叛逃」，應要嚴重懲處，並查明其動機及原因，因為這不只是逃兵，而是涉嫌投敵，是最重死刑的罪責。

王定宇今日晚間透過臉書發文喊話國防部，若該名士兵為「叛逃」，應要嚴重懲處，並查明其動機及原因，因為這不只是逃兵，而是涉嫌投敵，是最重死刑的罪責。

王定宇說，從海軍陸戰隊實施械彈檢查時，發現短少T91步槍「槍機」兩件後，到這起「疑似前線叛逃」，軍方管理有如螺絲掉滿地，國防部必須負起責任，並對管理漏洞立即補漏。

王定宇強調，模糊中共威脅的政治投機者只會讓心防弱化，與其對《日經》報導台灣有9成退伍軍官赴中國賣情報牟利一事感到憤怒，倒不如強化心防、嚴肅軍紀。

不過，對於失聯的陳姓上兵被大陸警方帶走一事，陸委會稍早回應，國防部刻正就本案進行釐清中，請社會各界靜待查證結果。相關傳聞還只是傳言，軍方還在查證。而陸軍司令部也說，目前並未接獲任何單位通報上情，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證，後續依查證結果，主動向外界說明。