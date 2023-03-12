民進黨總統初選登記13日開跑　賴清德最快3／17出線

▲賴清德代表民進黨參選2024幾乎已成定局。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

備戰2024總統及立委大選，民進黨總統初選周一開放登記，黨主席賴清德代表民進黨參選幾乎已成定局，若是同額競選，最快3月17日登記末日就會確定由賴清德親征，但若有其他人登記，則得等到4月10日初選民調結束後才會明朗；另近期傳出賴清德擬於3月14日親自前往登記，惟據查證，目前具體時間尚未確定。

根據民進黨初選時程規劃，將於3月13日至3月17日進行總統初選領表及登記，若非同額競選，且有經協調退選者，將於3月22日中執會提請中執會予以同意，但若是同額競選，則再提請中執會同意停辦原訂於4月6日至4月10日舉辦的民意調查。

據指出，賴清德今年1月以得票率99.65％接棒黨魁，加上3月初南投縣第二選區立委補選大勝，成功翻轉藍營鐵票倉，更加奠定「定於一尊」的態勢，就算本周有其他人跳出來登記參選總統初選，仍難撼動賴清德目前「共主」的地位，只要掌握選戰節奏，搭配府、院行政團隊適度配合，就能「整隊」推進至總統選戰競技場。

值得注意的是，賴清德眼前最大的難關，反而是各派系無不激烈角力的立委提名「深水區」，根據規劃，趕在3月20日至3月24日區域立委初選登記前，2024大選提名策略小組將提前於3月15日召開首次會議，該提名策略小組由屏東縣前縣長潘孟安擔任召集人，擬討論16個艱困選區的政治情勢，以及因承認「線民案」退黨的無黨籍立委黃國書所在的台中市第六選區的提名原則，在在都是黨內關注焦點。