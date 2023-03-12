台灣今天中午戰古巴　賴清德聽到「這句話」笑開懷

▲賴清德日前親自前往開球，引發討論。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊昨背水一戰以9：5擊敗荷蘭隊，奪下2連勝，舉國歡騰，12日中午則將對上古巴隊。身為資深棒球迷的副總統賴清德上午被媒體問及是否要發「祭品文」為中華隊加油，並未停下腳步受訪，但仍忍俊不禁笑了出來。

賴清德熱愛棒球，3年前曾應邀擔任一日球評，熱血播報中信兄弟與統一獅的例行賽賽事，長達6小時、跨日到隔天凌晨也不喊累，當時播報的專業表現獲得球迷高度讚賞，而3月8日世界棒球經典賽開打，賴清德也穿上1號球衣，與前洋基傳奇球星李維拉一起擔任開球嘉賓。

中華隊昨晚以9：5擊敗強敵荷蘭隊，賴清德透過臉書表達激動的心情，他分享，「張育成擊出滿貫全壘打的時候，全台灣一定都沸騰了！我們就延續這股氣勢，明天一股作氣，前進東京！Team Taiwan！台灣加油！」

今天上午，賴清德在民進黨立委蘇巧慧、洪申翰等政要陪同下，出席中華民國中醫師公會全國聯合會2023第93屆國醫節第15屆台北國際中醫藥學術論壇時，媒體關注身為資深統一獅球迷的賴清德，今天是否會看對古巴的球賽，以及是否將發出「祭品文」為中華隊加油，而賴清德聽到問題時，未停下腳步受訪，但疑因被「逗樂了」當場笑了出來。