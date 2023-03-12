賴清德親自認證「清冠一號」真的有效　呼籲中西醫應攜手合作

▲副總統賴清德出席「中華民國中醫師公會全國聯合會2023第93屆國醫節第15屆台北國際中醫藥學術論壇」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德12日出席「中華民國中醫師公會全國聯合會2023第93屆國醫節第15屆台北國際中醫藥學術論壇」時分享，他過去確診新冠肺炎時，因沒有資格服用抗病毒藥物，所幸當時有清冠一號可用，直呼吃了「真的有效」，讓他感覺呼吸道系統變得不一樣。

賴清德表示，總統蔡英文上任之後，針對中醫藥提出了幾項重大計畫，包括2019年實施《中醫藥發展法》；2020年衛福部推動「中醫優質發展計畫」，朝「培育優質中醫人才」、「健全中醫服務團隊」及「創新中醫科技醫療」等面向來推動；2022年衛福部結合國科會、經濟部及原民會共同辦理「中醫藥振興計畫」，希望促進中藥材自產自用，並活絡中醫藥產業創新發展。

賴清德說，目前衛福部已陸續把中醫治療項目納入全民健保給付，也逐步建構中醫社區及長照服務等。此外，這次疫情期間，「台灣清冠1號」跟中醫界發揮的貢獻，讓國人更加體認中醫藥對國人健康的重要性。

賴清德分享，在他確診新冠肺炎時，沒有資格服用抗病毒藥物，所幸當時有清冠一號可用，直呼吃了「真的有效」，讓他感覺呼吸道系統變得不一樣，因此今天特別來表達感謝。

賴清德說，中醫已經走出民眾傳統的「中醫」概念，不是只有轉大人或補身體，在美國大藥廠研發新冠的抗病毒藥物時，台灣也有辦法研發出清冠一號，更加展現對於國人健康的重要性。他認為，中西醫應該攜手合作，為民眾健康福祉共同努力。

▼副總統賴清德出席「中華民國中醫師公會全國聯合會2023第93屆國醫節第15屆台北國際中醫藥學術論壇」。（圖／總統府提供）

