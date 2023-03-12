　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德親自認證「清冠一號」真的有效　呼籲中西醫應攜手合作

▲▼副總統賴清德出席「中華民國中醫師公會全國聯合會2023第93屆國醫節第15屆台北國際中醫藥學術論壇」。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德出席「中華民國中醫師公會全國聯合會2023第93屆國醫節第15屆台北國際中醫藥學術論壇」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德12日出席「中華民國中醫師公會全國聯合會2023第93屆國醫節第15屆台北國際中醫藥學術論壇」時分享，他過去確診新冠肺炎時，因沒有資格服用抗病毒藥物，所幸當時有清冠一號可用，直呼吃了「真的有效」，讓他感覺呼吸道系統變得不一樣。

賴清德表示，總統蔡英文上任之後，針對中醫藥提出了幾項重大計畫，包括2019年實施《中醫藥發展法》；2020年衛福部推動「中醫優質發展計畫」，朝「培育優質中醫人才」、「健全中醫服務團隊」及「創新中醫科技醫療」等面向來推動；2022年衛福部結合國科會、經濟部及原民會共同辦理「中醫藥振興計畫」，希望促進中藥材自產自用，並活絡中醫藥產業創新發展。

賴清德說，目前衛福部已陸續把中醫治療項目納入全民健保給付，也逐步建構中醫社區及長照服務等。此外，這次疫情期間，「台灣清冠1號」跟中醫界發揮的貢獻，讓國人更加體認中醫藥對國人健康的重要性。

賴清德分享，在他確診新冠肺炎時，沒有資格服用抗病毒藥物，所幸當時有清冠一號可用，直呼吃了「真的有效」，讓他感覺呼吸道系統變得不一樣，因此今天特別來表達感謝。

賴清德說，中醫已經走出民眾傳統的「中醫」概念，不是只有轉大人或補身體，在美國大藥廠研發新冠的抗病毒藥物時，台灣也有辦法研發出清冠一號，更加展現對於國人健康的重要性。他認為，中西醫應該攜手合作，為民眾健康福祉共同努力。

▼副總統賴清德出席「中華民國中醫師公會全國聯合會2023第93屆國醫節第15屆台北國際中醫藥學術論壇」。（圖／總統府提供）

▲▼副總統賴清德出席「中華民國中醫師公會全國聯合會2023第93屆國醫節第15屆台北國際中醫藥學術論壇」。（圖／總統府提供）

ET快訊
古巴太猛「林襄坐台下露瘋癲表情」！　球迷目擊全拍下
快訊／曾峻岳投到流鼻血！　塞衛生紙續投連飆3K
古巴大叔本壘後狂「叭叭」！　大聯盟記者：台灣球迷不愛他了
快訊／江少慶連2局好投！　古巴仍7比0領先中華隊
麻煩機長開快點！轉機來不及了　飛機真的提前20分鐘降落
冥燈鳳梨認了「重注下中華隊讓分」！　千人氣炸：你賣擱母
快訊／韓國終於拿首勝　7比2擊敗捷克
餅總國際賽實驗？　江坤宇進職棒首次改守二壘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

550杯珍奶半小時發光　徐弘庭：幫中華隊集氣逆轉！

「面對極端氣候不是坐等下雨」　蔡英文：開發水源、強化建設韌性

北北基4月計程車起跳價漲15元　北市研議「提高敬老卡折抵點數」

賴清德親自認證「清冠一號」真的有效　呼籲中西醫應攜手合作

2024支持侯友宜還是郭台銘？　宋楚瑜：重點是願景與兩岸主張

民權大橋改建！北水處採日本這招　讓內湖5萬用戶「免停水2天」

藍宮鬥劇又開播？　柯志恩稱侯友宜為「男1號」：歲月不可能靜好

第五度參戰總統？　宋楚瑜稱「年齡不是問題」：看我像老頭嗎

金門上兵「游到大陸」？　昔任排長想起林毅夫：被整得很慘

邱國正稱依「美國法律」研議彈藥置台　高金素梅怒轟：喪權辱國！

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

小S激吻吳慷仁畫面曝光　《此時此刻》全是大咖卡司

修杰楷噹賈靜雯記性差遭反擊！　張軒睿認愛…謝欣穎駁情變

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

550杯珍奶半小時發光　徐弘庭：幫中華隊集氣逆轉！

「面對極端氣候不是坐等下雨」　蔡英文：開發水源、強化建設韌性

北北基4月計程車起跳價漲15元　北市研議「提高敬老卡折抵點數」

賴清德親自認證「清冠一號」真的有效　呼籲中西醫應攜手合作

2024支持侯友宜還是郭台銘？　宋楚瑜：重點是願景與兩岸主張

民權大橋改建！北水處採日本這招　讓內湖5萬用戶「免停水2天」

藍宮鬥劇又開播？　柯志恩稱侯友宜為「男1號」：歲月不可能靜好

第五度參戰總統？　宋楚瑜稱「年齡不是問題」：看我像老頭嗎

金門上兵「游到大陸」？　昔任排長想起林毅夫：被整得很慘

邱國正稱依「美國法律」研議彈藥置台　高金素梅怒轟：喪權辱國！

全中運跆拳道賽程喊卡　電子護具系統異常！電信警察偵辦中

勸路人「小聲講電話」引殺機！　地方媽媽酒吧門口被一刀砍死

蘆洲民宅瓦斯管突炸火！女屋主燙傷愣原地…超猛鄰居飛奔撲火

過境台灣轉機要收費了！3／31起每人收500元　「未滿2歲可免費」

桃園植樹節送千株樹苗　對抗氣候異常成立智慧農業推動小組

謝和弦超寵女！　吐「生女兒最大憂心」：多抱一天就是我賺到

快訊／松山退能仁收季軍　林現惟27分11籃板獲MVP

落單柴犬呆坐派出所門口　見警察靠近「自己報案找主人」：走失了

毒販以為錢莊跟蹤！主動敲車窗理論...門打開全是刑警傻眼了

2寶爸和少女上摩鐵拍動作片！妻寫信求情　法官一查手機打臉了

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

政治熱門新聞

金門上兵獲救地點很詭異？陳玉珍曝內幕

蔣萬安祭品文來了！　「中華隊贏古巴我就發放500份雞排」

最新民調！「賴鄭配」勝過「郭柯配」　國民黨「侯朱配」墊底

總統蔡英文臉書「恭喜台灣隊第二勝」

中華隊力壓荷蘭搶勝　陳建仁「敬禮」致敬選手

台北市議員詹為元昨天結婚了　新婚妻陳姿吟為旅遊資深記者

金門上兵「游到大陸」？　昔任排長想起林毅夫：被整得很慘

向「台中囡仔」張育成敬禮　盧秀燕憶兩人見面嗨喊：中華隊加油！

台灣中午戰古巴　賴清德聽到「這句話」笑開懷

軍紀問題連環爆！李彥秀：國軍怎麼了？

金門二膽上兵將被遣返？　蔡正元鐵口直斷：不會！

美媒體人稱台灣快成太平洋的烏克蘭　國防部：編造內容粗陋不堪

民權大橋改建　內湖5萬用戶免停水2天

憶311地震12週年！　台日交流協會致謝：有台灣當鄰居很幸福

更多熱門

相關新聞

台灣中午戰古巴　賴清德聽到「這句話」笑開懷

台灣中午戰古巴　賴清德聽到「這句話」笑開懷

世界棒球經典賽（WBC）中華隊昨背水一戰以9：5擊敗荷蘭隊，奪下2連勝，舉國歡騰，12日中午則將對上古巴隊。身為資深棒球迷的副總統賴清德上午被媒體問及是否要發「祭品文」為中華隊加油，並未停下腳步受訪，但仍忍俊不禁笑了出來。

在學共產黨？　他嘆把蔡英文「四個堅持」納黨綱是餿主意

在學共產黨？　他嘆把蔡英文「四個堅持」納黨綱是餿主意

經典賽逆轉勝看南投補選　游盈隆讚賴清德：對症下藥

經典賽逆轉勝看南投補選　游盈隆讚賴清德：對症下藥

藍營點名：賴清德才是「政治負心漢」

藍營點名：賴清德才是「政治負心漢」

民進黨明令：立委初選不得與賴清德合掛看板

民進黨明令：立委初選不得與賴清德合掛看板

關鍵字：

賴清德

讀者迴響

熱門新聞

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

主審關切古巴先發投手　突然因傷退場

台美混血大物獲8年34億合約

中華隊2勝！4大超商買1送1優惠包快收

曾峻岳連飆3K　古巴7局7比0領先中華

應援太吵？古巴抗議　疑抹油被噓爆

台式應援震撼國際！　美體育主編羨慕轉發這幕

中華隊勝荷蘭　晉級8強有兩條路

一張圖看懂吳哲源超狂表現！　輾壓達比修有

經典賽奪勝「啦啦隊場邊偷爆哭」！感人畫面全被拍

抗荷成功　大聯盟記者：最大冷門

即／台南停車場1男「舉槍輕生」命危

更多

最夯影音

更多
外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴
張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面