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永遠以身為台灣球迷為榮　賴清德憶棒球經典賽最熱血是「這一幕」

▲▼賴清德。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德表示，自己永遠以身為台灣的球迷為榮。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）中華隊12日對上古巴隊以1:7惜敗，無緣晉級下一輪賽事。身為資深球迷的副總統賴清德也立即在臉書發文表示「永遠以身為台灣的球迷為榮」，並憶起賽事中最熱血的一刻，他要首推張育成對荷蘭擊出的滿貫全壘打，全台灣的球迷這一刻都沸騰了！

「謝謝台灣隊，我永遠以身為台灣的球迷為榮」，賴清德表示，今天非常可惜只差最後一步，但無論如何，都要向台灣英雄們表達最大的鼓勵與感謝。他提到，台灣在分組預賽一開始並不被看好，但在對義大利及荷蘭的比賽中，台灣隊展現堅強的韌性，發揮年輕、拚勁的特色，才有最後與古巴一拚晉級的機會。

賴清德指出，義大利及荷蘭隊中有許多大聯盟現役球員，台灣可以擊敗這兩支國家隊，已經是歷次國際賽相當難得的紀錄，尤其台灣的進攻相當出色，不只張育成、鄭宗哲等旅外戰將，本土球員例如林立、陳傑憲、江坤宇、吉力吉撈·鞏冠的打擊發揮也相當優異，讓台灣在分組排名上，一直保有競爭力。

針對本次經典賽最熱血的時刻，賴清德強調，他要首推張育成對荷蘭擊出的滿貫全壘打，全台灣的球迷這一刻都沸騰了，「我相信，這就是台灣棒球的魅力」，他提到，台灣棒球就是經由一場場的經典戰役，建立共同的群體記憶，「大家覺得這次最經典的畫面，又是哪一球呢？」

賴清德最後表示，美好的一仗已經打過，謝謝台灣英雄們，帶給我們一場場扣人心弦的經典戰役，這是今年春天最動人的回憶，他也預祝選手們，回到母隊後都能有精彩的表現，他更要邀請球迷朋友們，持續支持台灣棒球，不論是中華職棒或是旅外球員的動態，關心與鼓勵，永遠是對球員最大的支持。「我永遠以身為台灣的球迷為榮，Team Taiwan！台灣加油！」

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