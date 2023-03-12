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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金門26歲上兵「獲救地點」很詭異？　陳玉珍曝光內幕

記者柯沛辰／綜合報導

金門二膽島26歲陳姓上兵失蹤，傳出在三膽島附近海域被中國海警船救起，但由於三膽島是我國領土，被質疑「位置很詭異」。對此，國民黨立委陳玉珍表示，大家常說的「金廈海域中線」，其實坐船過了大膽二膽，大概就已經進入廈門了，所以即便三膽是我國領土，但邊邊一條線過去就是中國的海域，所以在附近海域被對岸救起並不奇怪。

陳玉珍11日在中天《週末大爆卦》指出，現在兩岸關係緊張，加上陳姓士兵是軍人，事發的二膽島又是前線中的前線，所以事件比較敏感。不過，最早傳出的廈門海警撈到一個人的時候，她基於人道立場多管道打探，已知獲救者確實是陳姓上兵，現在人在廈門，安全無虞。

陳玉珍透露，目前兩岸時機敏感，無論是哪一邊的政府，雙方都轉趨低調，畢竟這件事可大可小，還有很多事情待處理，但她可以很肯定地說，這個兵絕不是投共，「大概中共也不需要這個等級的士兵，因為他（伙房兵）也沒有掌握什麼很機敏的文件，總不會去跟大陸討論台灣缺蛋缺肉的事。」

▲▼金門金防部二膽島一上兵失聯。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金防部二膽島陳姓上兵失聯，陳玉珍證實人已被中國海警船救起。（圖／記者林名揚翻攝）

陳玉珍指出，據了解陳姓士兵已經當了近3年兵，疑因感情問題無故離營，但現在人還沒回來，所以在當事人現身說法前，也不宜揣測是不是逃兵，「說不定他就是掉到海裡頭，想要游卻游不回來，隨著洋流漂到那邊去，但這些也只有等見到人才能釐清。」

不過，她認為，這件事有個可以檢討的地方，就是兩岸官方目前缺乏可溝通往來的正式渠道，尤其金廈距離如此近，過去每年7月都曾舉辦「金廈泳渡比賽」，是游泳就可以到的距離，無論是共同打擊犯罪、海上救援，都有建立官方管道的必要性，但現在都只能靠民間交流來了解訊息。

至於傳出失蹤的陳姓上兵漂到三膽島，卻被中國海警船救起。陳玉珍表示，三膽島雖是中華民國的，但跟大膽、二膽一樣，距離廈門非常近，基本上坐船只要過了大膽、二膽，大概就已經進入廈門了。此外，三膽島雖是我國領土，但過了「邊邊一條線」就是大陸的，所以陳姓士兵在那裡被救起並不奇怪。

▼陳姓上兵失聯後，海巡加入搜尋行列。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼金門搜尋 。（圖／記者陳宏瑞攝）

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