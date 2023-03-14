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二膽上兵人在廈門恐遭通緝　陳爸爸要兒回來面對：一定打斷他的腿

▲▼二膽島家屬。（圖／記者林名揚翻攝）

▲家屬日前心急如焚，如今得知陳姓上兵平安，卻可能遭通緝面臨刑責，不禁喊話盼孩子勇敢面對。（圖／記者林名揚翻攝）

文／中央社

福建地檢署主任檢察官劉建志證實，金門憲兵隊今天已將失聯二膽陳姓上兵資料移送地檢署，全案調查中，一旦通緝未來循兩岸共打協議遣返。陳父要求兒子勇敢面對。

陸軍金門防衛指揮部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊9日早點名時，發現陳姓上兵未到失聯，單位隨編組全島及附近海域尋找。大陸委員會日前證實，陳姓上兵人在中國大陸廈門。

劉建志接受中央社記者訪問表示，金門憲兵隊是在上午移送陳兵資料，地檢署隨即閱卷；雖然陳兵「離營」是事實，陸委會也證實陳兵人在中國，但必須再進一步調查陳兵意圖與動機後，才能確定是否構成「逃兵」要件。

劉建志表示，雖然檢方收到軍方移送資料，但是否通緝，以及通緝時間都仍待調查而定。一旦通緝，檢方可依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，透過法務部國際暨兩岸事務司和中國大陸公安協商，將陳兵遣返回金。

此外，陳姓上兵父親透過中央社記者對兒子喊話「等你回來，自己面對」。曾在金門服役的陳父表示，兒子是成年人，發生這樣的大事，要對自己的行為負責，他最對不起的金防部的長官和弟兄，如果兒子平安回來「一定要打斷他的腿」。

陳父說，兒子228假期曾回台灣，返金前告知4月會再休假回來；沒想到卻發生這樣的事，全家人也是一頭霧水。他坦言兒子確實積欠銀行款項，但已與銀行達成債務協商，1、2月還款正常；至於感情問題，沒看到兒子帶女友回家。

透過立委陳玉珍轉告，陳父知道兒子在廈門平安。他告訴中央社記者，整個事件還不明朗，天下父母心，知道孩子在中國，已請託陳玉珍向有關方面爭取到廈門探望孩子。

▼陳父曾在金門服役，直言對不起金防部長官和弟兄，若兒子平安回來，「一定要打斷他的腿」。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門金防部二膽島一上兵失聯。（圖／記者林名揚翻攝）

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