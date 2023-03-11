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保二警打詐隊出擊　核二北展館宣導識別5大詐騙手法

▲保二警「打詐隊」主動出擊 核二北展館宣導識詐5大手法。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲保二警打詐隊出擊，核二北展館宣導識詐。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區保二總隊第二大隊今（11日）由大隊長黃烱賓率中隊長徐錫輝及各同仁，在台電核能二廠北展館進行犯罪宣導，目前打擊詐騙集團是警方最重要的工作之一，希望能透過全民「識詐」，杜絕詐騙集團得手的可能性，從根源降低案件發生，由警員向民眾宣導常見5大類詐騙手法，使來前來遊客、車輛接觸最新反詐資訊，以起耳濡目染之效。

保二總隊第二大隊指出，近年來詐騙事件層出不窮，手法日新月異，常潛藏在日常生活中，內政部警政署特別列出常見詐騙手法，前5名分別是「假網路購物詐騙」、「投資詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友」及「假冒親友詐騙」，並由警政署長黃明昭特別錄製宣導影片，以防民眾受騙上當。

▲保二警「打詐隊」主動出擊 核二北展館宣導識詐5大手法。（圖／記者郭世賢翻攝）

保二總隊第二大隊長黃烱賓表示，將利用各項集會場合，社群網路媒體、電視頻道等持續創新宣導方式，把防詐訊息以分層、分類、分級等方法，鋪天蓋地觸及各層面，讓民眾不斷接收新的防詐資訊，徹底「識詐」。

黃烱賓呼籲大眾，詐騙犯行層出不窮，常利用民眾投機好奇心理，針對人性弱點進行詐騙行為，並不斷利用時事推新花樣的詐騙手法，誘使民眾受騙，尤其藉由便利電信網路進行詐欺犯罪，一旦接獲可疑電話簡訊或網路資訊，可撥打165電話諮詢，謹記一聽、二掛、三查證訣竅，以免受騙，確保自身財產安全。

【內政部警政署宣導影片】

● 假網路購物詐騙：https://youtu.be/qrcAwB3efx4

● 投資詐騙：https://youtu.be/XRZda-xOJUU

● 解除分期付款詐騙：https://youtu.be/YEGk5ZMLRuo

● 假愛情交友：https://youtu.be/VK5daiXxTvw

● 假冒親友詐騙：https://youtu.be/iMdJgIUBODc

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