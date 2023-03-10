2023綠博準備開跑　侯友宜與林姿妙共邀探索「莎士登迷宮」

▲侯友宜與林姿妙共同邀請民眾至2023宜蘭綠色博覽會遊玩。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2023宜蘭綠色博覽會」將在3月31日開幕，今（10日）於新北市大禮堂舉辦縣外記者會，新北市長侯友宜與宜蘭縣長林姿妙共同出席，邀請民眾前往宜蘭縣蘇澳武荖坑風景區遊玩，體驗以「我們共同的未來Our Common Future」為主題打造的「莎士登迷宮Sustainability Maze」，一起探索環境生態保育等永續議題。

侯友宜表示，面對全球暖化及氣候變遷等現象，宜蘭綠色博覽會向大家傳遞守護環境最重要就是「永續」，無論是資源還是環境永續，都含括在聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）中，也是現在推動相關政策依循的目標。新北市今年以「新北農業健康市-山海聚落」為主題參展，介紹在地特色農漁產品及農業政策，展現對環境友善及永續的決心，也讓遊客瞭解新北特色山海物產及環境保護成果。

▲2023宜蘭綠色博覽會打造「莎士登迷宮Sustainability Maze」。

另外，新北在守護環境上不遺餘力，侯友宜說，近年推動「友善田園區域計畫」，積極輔導農友加入友善耕種行列，目前有機、友善耕作面積已達534公頃，也有57家農場取得綠色保育標章。111年更首創「新北山海造林計畫」，增加山海藍綠碳匯，期盼每年種植4萬株樹木及復育500株珊瑚，友善環境生態。

林姿妙在記者會邀請民眾至綠色博覽會探索「莎士登迷宮」，以實境遊戲、闖關及小迷宮等多樣活動深入瞭解環境友善觀念，也可以至武荖坑風景區周邊遊玩、享用美食，感受宜蘭依山傍水的好風光。

農業局表示，2023宜蘭綠色博覽會於3月31日開幕，舉辦至5月14日，今年新北縣市週為4月3日至4月9日，凡設籍於新北市者門票只要100元，更多資訊可至「2023宜蘭綠色博覽會」官方網站或「宜蘭綠色博覽會」臉書粉專查詢。