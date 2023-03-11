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新北HUG市集浪漫來襲！經典情人出爐　這對情侶激吻＋公主抱奪萬元獎金

▲▼ 彩色情人節-2023新北HUG市集 。（圖／經發局提供）

▲彩色情人節-2023新北HUG市集 。（圖／經發局提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

為迎接2023年白色情人節浪漫商機，新北市經發局今明在板橋府中廣場辦理「彩色情人節-2023新北HUG市集」，活動第一天就人潮滿滿。市集結合全台32攤特色商品、DIY手作體驗、超夯拍貼機，還有萬眾矚目的「公主抱親親比賽」，在激戰20分鐘後，由來自樹林區的情侶陳先生和林小姐撐到最後，順利獲得1萬元獎金，創造難忘的甜蜜回憶。

新北市長侯友宜表示，「府中雙城」計畫是市府的重要政策，改造板橋古城區與新城區1公里空間，最後一塊拼圖「府中廣場」在今年2月正式啟用。搭配「2023 WBC世界棒球經典賽」及「白色情人節」，市府集結各局處資源，於府中廣場辦理彩色情人節系列活動，吸引眾多年輕族群前來逛市集看直播為中華隊加油，成功為府中商圈店家增加曝光度。4月份府中廣場還有「黑色情人節」，歡迎單身者身穿黑色上衣，參加聯誼活動、求紅線，順利找到另一半。

▲▼ 彩色情人節-2023新北HUG市集 。（圖／經發局提供）

經發局表示，這次特別針對情侶檔舉辦「公主抱親親」競賽，一起在板橋府中廣場秀恩愛，挑戰參賽者體力及耐力極限，參賽者需雙方嘴對嘴親吻，現場氣氛浪漫又緊張刺激。參賽者還需依主持人口令完成單腳站立、轉圈旋轉接吻等項目，比賽進行20分鐘後，由情侶陳先生和林小姐撐到最後獲得冠軍，把萬元獎金當作情人節禮物帶回家。

活動現場除了街頭藝人演出、文創、美食商品外，還有超夯拍貼機，用影像留下浪漫回憶，「魔法帽magic hat塔羅占卜」提供感情諮詢。同時，配合市集活動，攤商也推出許多優惠，「女子日子花藝goodayofloral」一次買二樣永生花、盆栽等商品，贈送小花束一份；「波茲南」任選3個商品送情人節限定愛心手工皂等。活動現場消費滿200元，還可以抽好禮兌換券，或是免費使用超夯拍貼機乙次。數量有限換完為止，這麼多的好康優惠就是要陪大家度過一個難忘的情人節。

▲▼ 彩色情人節-2023新北HUG市集 。（圖／經發局提供）

此外，今日晚上18:30由體育處、經發局及新建工程處共同舉辦的「2023世界棒球經典賽直播派對－中華隊vs荷蘭隊」，邀請民眾一同到現場逛市集看直播，為中華隊加油，現場限量發送饗食天堂手工餅乾、抽獎券及「新北助攻 中華成功」加油棒，明(12)日新北HUG市集還有一天，歡迎有興趣民眾前來逛市集，更多活動資訊詳洽經發局官網或「來趣新北金發局」臉書查詢。

▲▼ 彩色情人節-2023新北HUG市集 。（圖／經發局提供）

▲▼ 彩色情人節-2023新北HUG市集 。（圖／經發局提供）

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