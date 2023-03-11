吃「蟲蟲大餐」減少碳足跡　新北石門國小獲全國教案特優獎

▲石門國小家長帶領學生認識蜂窩。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

教育部日前頒發111年度全國性多元文化教育優良教案甄選獎項，新北市榮獲特優2件、優等2件、甲等佳作等4件，其中石門國小以探究食蟲文化，進而延伸到全球飢餓與生態永續發展，在多元文化教育教案設計類榮獲特優殊榮。

石門國小以「『從心‧蟲新』出發—食蟲文化你我他」教案榮獲特優，負責編撰教案的教師游嘉萍表示，透過在地課程結合社會、自然、數學及藝術等跨領域來發想課程藍圖，從學生被虎頭蜂螫頭的經驗談起，進而連結在地釀製蜂酒的文化，結合SDGs「消除飢餓」議題，使學生延伸思考全球飢餓問題是否能透過食蟲方式來解決，再延伸至其他國家食用昆蟲餐點的文化，希望藉由課程活動帶領學生破除舊有迷思，進而認識與尊重食蟲文化。

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石門國小三年級學生廖畇榕說，自己曾吃過2次蟲蟲餐，第一次是泰國餐廳吃蟲蟲香煎蛋，第二次是同學阿公做的炸蠶蛹，雖然自己以前不敢吃，但知道食蟲能夠減少溫室氣體排放，可以維護生態永續發展的價值後，自己決定嘗試看看，共同減少碳足跡，為地球降溫。

秀朗國小則以「掀開馬嘛嘛的面紗」教案榮獲特優，馬來語支援教師黃寶雲表示，設計教案讓學生理解馬來西亞各族群文化。該校4年級學生康宸瑜說，學習馬來語並體驗穆斯林不同教派的服飾與頭巾穿戴方式，不僅是女生，男生也有相關穿戴禮儀；另外左手用來如廁，比較不乾淨，所以用乾淨的右手抓飯吃以及拿物品給對方是基本禮儀，原來這就是多元文化的美麗風景。