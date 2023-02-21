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新北教育局攜手頂大開設「新北專班」　鼓勵學生在地就學

▲新北市教育局宣布與台灣聯合大學系統合作開設「新北專班」。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市教育局宣布與台灣聯合大學系統合作開設「新北專班」。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市今（21日）辦理公私立高國中校長會議，宣布與頂尖大學「台灣聯合大學系統」（中央、政大、清大、陽明交大）合作，共同發布「2030新北在地就學白皮書」，將針對新北市33所高中職開設「新北專班」，培育在地科學菁英，鼓勵優秀學生就近升學。

新北市長侯友宜表示，經過4年來的努力，新北市在地就學率從過去的5成，現在已經超過7成，未來朝8成邁進，今發布「2030新北在地就學白皮書」，揭示「在地國際化、在地菁英化、在地適性化」三大願景，希望能串連國中、高中、大學，連結教學設施、師資、課程與教學，把優秀學生留在新北。

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新北教育局指出，將與中央、政大、清大、陽明交大頂尖大學合作，為新北高中職學生開設「新北專班」，讓高中生就學階段，就能修習大學課程，初步規劃利用假日時間開課，至於上課地點、具體課程內容，將與大學端進一步討論，會盡快對外公佈。

台灣聯合大學系統總校長陳力俊表示，台灣聯合大學系統運用4校的個別優勢來整合教學、研究、行政資源及國際事務合作，與新北市教育局共同培育未來科學人才。新北學校校數眾多且形態各異，對大學來說是新的嘗試與挑戰，歡迎新北高中生來大學上課，提前體驗大學生的日常，可探索志向，有助於即早立定目標。

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