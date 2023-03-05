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新北教局購置11.2萬台平板　打造數位學習環境「42萬師生受惠」

▲新北教育局打造數位學習環境。（圖／新北教育局提供）

▲新北教育局打造數位學習環境。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局為推動數位學習環境，已購置11.2萬台平板，並添購數位內容及教學軟體，以英語、閱讀、多媒體教學與課堂教學工具等4大類型，新北市親師生只要1 個帳號就能使用高達128個軟體及平臺，無縫接軌數位世界，以科技輔助學生學習，預計有42萬名師生受惠。

新北市教育局表示，新北市推動數位學習，搭配雙語教學及閱讀教育政策，特地購買全市授權的「Hami書城」，老師、學生及家長只要登入親師生平台即可使用校園電子書報進行自主學習，包含當期最新英語雜誌、超過萬本的書籍及校園報紙、3C科學、人文社會等精選熱門內容。

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新北教育局長張明文指出，新北市購置行動載具、建置智慧教室、校校2G光纖網路、班班無線網路與培育1.2萬名智慧教師，同時搭配豐富類型軟體資源與平臺，透過親師生平臺，打造數位學習友善環境；未來更投入1億經費購置數位內容及軟體，每間學校能自行採購符合校內需求的教學軟體，也可至親師生平台使用教育局統一採購的教學軟體，發展多元課程。

新北桃子腳國中小教師張婉莉，生生用平板搭配親師生平臺登入Hami書城，學生可從平台上閱讀相關主題電子書報，自主學習延伸探索的廣度與深度，學習的風景不再侷限教室空間裡。

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