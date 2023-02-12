2／21世界母語日　新北梁社漢門市「本土語點餐免費喝紅茶」

▲新北市教育局與八方雲集合作推出母語日活動。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市政府教育局為促進本土語言傳承，與餐飲業者合作，將於2月21日聯合國世界母語日推出「本土語大聲說」活動，只要當天到八方雲集集團所屬的梁社漢排骨店，出示活動圖卡，並用本土語（閩南語、客家語或原住民族語）點餐，即可免費贈送一杯古早味紅茶，僅限新北門市。

新北教育局指出，2月21日國際母語日當天，家長可帶孩子到八方雲集梁社漢新北地區門市，出示本次活動圖卡，並用本土語（閩南語/客家語/原住民族語）點餐「buy good排骨」即可免費贈送一杯古早味紅茶，活動圖卡可至「新北學Bar」臉書免費下載。

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此外，另有「本土語大聲說」母語傳愛活動，只要於新北市政府教育局臉書粉專「新北學Bar」上傳祝福影片，就有機會獲得1000元超商商品卡，希望透過祝福短片的拍攝，讓家庭夥伴一起參加，用趣味的活動方式喚起大家對本土語保存的意識。

新北教育局長張明文表示，新北市作為多元族群匯聚的城市，在教育現場透過課程融入、情境打造、趣味活動等方式，提供學生豐富的學習機會，這次與八方雲集合作，希望透過多元生活化的方式來提倡「本土語」， 從生活化與情境化的活動來增加使用本土語的機會。

八方雲集總經理張瑞蓮表示，集團向來重視本土文化的保存與傳承，這次特別響應新北市「國際母語日~本土語大聲說」活動，而梁社漢排骨中「排骨」的英文名稱取名「Buy Good」就是取自閩南語的讀音，因為餐食不僅是填飽肚子的食物，更是生活文化傳承的延續。

