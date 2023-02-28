掃出美感來！新北校園掃具大改造　獲設計獎肯定

▲新北教育局推動校園掃具大改造獲設計獎肯定。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局推動全國首創「校園掃具美感改造計畫」，將傳統校園掃具進行色彩大改造，兼具美感與實用性，榮獲台灣知名設計媒體《Shopping Design》評選「2022 Taiwan Design Best100」年度設計獎肯定，也是國內首度有學校掃具獲頒設計獎。

新北教育局長張明文表示，掃具是學生每日頻繁使用的清潔工具，與校園環境緊密相關，外觀與功能需與時俱進，才能營造協調共融的校園空間，去年與社團法人美感細胞協會合作引入業界資源，將設計思考導入校園，透過實地訪查學校、辦理設計工作坊及廠商座談會，全面了解校園掃具現況，並推動校園掃具美感改造，目前已有125校運用，也帶動其他縣市跟進。

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張明文說，有別於過去鮮豔、較難與環境共融的傳統掃具，透過校園掃具改造計畫，把掃具顏色改為灰黑與大地低調色系，不僅看起來更加和諧，也更耐髒整潔，強調美感力是孩子必備的基本競爭力，而最好的美感教育應該融入日常生活中。

新北市民安國小六年級學生侯凱馨說，新掃具和教室的環境很搭，因教室牆壁是灰色的，掃具也是；新掃具讓我們更想把打掃工作做好。衛生組長金偉婷也說，學生玩心重，以往他們常拿掃具追打，但使用美感掃具的時候，似乎多了一點對美感事物的尊重，更能愛惜使用。