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嘉義市3／6室內實施自主戴口罩　校園內、公共運輸依規定佩戴

▲▼ 嘉義市３／６ 實施「自主佩戴口罩」措施 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市３／６ 室內實施「自主佩戴口罩」措施 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心於2月9日已宣布實施室內戴口罩放寬之相關規定，因應教育部自3月6日起校園室內環境配合指揮中心規範實施「自主佩戴口罩」措施，嘉義市各級學校除依相關規定落實執行外，並強調特殊情境（有症狀/免疫低下/人潮聚集等）及校園內健康中心或公共運輸工具(如校車、幼兒園專用車、接駁車等)仍應比照指揮中心之規範依規定佩戴口罩。

黃敏惠市長表示，目前雖然新冠肺炎疫情稍緩，但腸病毒的流行時間一般是從3月開始，為了預防新冠肺炎、腸病毒、流感等傳播風險，提醒大家應做好相關防疫措施及個人衛生管理，也要注意營養、均衡飲食、運動及充足睡眠，以增加個人的免疫力。

教育處處長林立生表示，依學校(園）亦加強環境清潔消毒等相關措施，並依據教育部訂定「高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」辦理，市府後續也會監看疫情發展趨勢進行滾動式修正。

台灣從疫情爆發迄今，景氣已稍見復甦，大街小巷均可感受到民眾的熱情，然而在熱鬧的同時，大家更盼望的是日子得以回歸正常，迎來更穩定的生活。市府特別感謝家長們全力配合，成為學校最有力的堅強後盾，讓我們一起努力為健康加分！

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