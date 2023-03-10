加拿大代表倪傑民首次拜會黃偉哲　雙方擘劃台加城市交流願景

▲加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民，偕貿易暨投資處長敬獵人、資深商務經理陳嘉雯蒞臨台南市政府拜會市長黃偉哲，雙方暢談台南與加拿大間的合作願景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Mr. Jim Nickel）於10日偕貿易暨投資處長敬獵人（Mr. Ed Jager）、資深商務經理陳嘉雯蒞臨台南市政府，這次係首次拜會，台南市長黃偉哲率新聞及國際關係處長蘇恩恩出席，雙方暢談台南與加拿大間的合作願景。

黃偉哲市長表示，台南與加拿大長期維持友善的關係，希望代表履新後的首次到訪，有感受到台南的溫馨。黃偉哲並表示，台南除了以宗教與美食聞名外，更是科技大城，加上台南有不少學生前往加拿大學習，他非常期待未來能繼續與代表及辦事處共同合作努力，強化台南與加拿大在文化、高等教育、科技及經貿等的交流。

黃偉哲市長並提及台南將在2024年迎來一系列台南400年的活動，他歡迎加拿大駐台北貿易辦事處共襄盛舉，一同紀念台南歷史上的特殊時刻。黃偉哲也送上限定版蘭花「台南400──蘭得有心人」作為來訪的祝福，訪賓們看到盛開的花朵與別出心裁的噴染樣式，均讚嘆連連。

倪傑民代表首先感謝黃市長參加去年在南美二館的舉辦「生存／抵抗：臺灣－加拿大原住民藝術展」，也回應黃偉哲市長所提，希望一同促進雙方在文化、教育及綠能淨零等面向的合作。倪傑民代表說，他相當期待透過合作，讓台南與加拿大的人民能夠更認識彼此的文化。

加拿大駐台北貿易辦事處倪傑民代表於去(2022)年九月抵任，他為加拿大資深外交官，曾派駐中國、印度、印尼、日本等地，並曾擔任加拿大全球事務部北美司司長、南亞事務處處長及外交部部長資深顧問等職。